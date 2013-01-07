آرسنال به جام نیاز دارد/ هواداران به من اعتماد ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال از آخرین باری که موفق شده یک جام ببرد هفت سال می گذرد. بااین حال "آرسن ونگر" تاکید می کند که قرار گرفتن در جمع چهار تیم پایانی رقابت‎های لیگ برتر در اولویت اوست.

آرسن ونگر گفت: حضور در رقابت‎های لیگ قهرمانان اروپا برای هر کسی در باشگاه اهمیت دارد. این مسابقات می‌تواند باعث ارتقای سطح کیفی بازیکنان شود و بازیکنان ما را این جا نگه دارد و برای رسیدن به این هدف باید در جمع چهار تیم پایانی رقابت‎های لیگ برتر قرار بگیریم. می‎دانم که مردم در این خصوص با من موافق نیستند اما حضور در جمع چهار تیم پایانی، نیاز اصلی برای در اوج ماندن است. پس از آن شما می خواهید قهرمان شوید و یا جام حذفی را ببرید.

وی افزود: بردن جام به بازیکنان اعتماد به نفس بیشتری می دهد ضمن اینکه در نفرات تیم با بردن جام تغییراتی ایجاد می‎شود. در حال حاضر فضایی اطراف تیم مشاهده می شود که نشات گرفته از تاریخ باشگاه است. این باعث شده که تیم ما قوی‎تر شود. این یک انرژی است که از داخل تیم ساخته می شود و شما می‎توانید بوی آن را استشمام کنید. این انرژی مرتبط است با موفقیت‌هایی که باشگاه آرسنال در گذشته به دست آورده است.

سرمربی آرسنال تصریح کرد: برای ما بسیار اهمیت دارد که برای قهرمانی بجنگیم. این خیلی مهم است که یک جام ببریم اما مردم از شما می‎خواهند که قهرمان لیگ برتر شوید. قهرمانی در لیگ برتر به قدرت واقعی یک تیم باز می‎گردد.

آرسن ونگر با بیان اینکه "اتاق جایزه" ورزشگاه امارات خالی است گفت: مردم نسبت به من و تیم آرسنال در این فصل از رقابت‎ها تردید دارند. نمی توانم این را منکر شوم. در واقع مشکل است که شما تیم آرسنال را در حال حاضر آنالیز کنید. تیم شما در بازی با نیوکاسل 7 گل به ثمر می رساند اما در بازی بعد با ساوثهمپتون فقط یک گل می‌زنید که آن هم گل به خودی است. درک این موضوع واقعاً سخت است.

وی تصریح کرد: مشکل ما در این لحظه این است که به قدر کافی استمرار نداریم. تیم ما توانایی هجومی خوبی دارد اما همیشه نمی توانیم در بالاترین سطح باشیم.

آرسن ونگر در پایان اظهار داشت: صرف‌نظر از 4 بازیکن دفاعی تیم،شما می توانید بگویید سایر بازیکنان آرسنال هجومی هستند. مایکل آرتتا، جک ویلشر، لوکاس پودولسکی، تئو والکات و اولیویه ژیرو از جمله این بازیکنان به شمار می آیند. همه آنها بازیکنان هجومی هستند و بازی به بازی می بینید که تاثیرگذاری آنها افزایش یافته است.