عدم تامین اعتبار کتابخانه بزرگ استاندارد اصفهان

غلامرضا یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهدای 150 هزار جلد کتاب توسط مردم اصفهان به اداره کتابخانه‌های اصفهان اظهار داشت: نهادینه کردن فرهنگ اهدای کتاب از مهم‌ترین دغدغه‌های اداره کتابخانه‌ها در طول سه سال گذشته بوده است.

وی افزود: پس از اهدای کتاب به کتاب‌خانه‌های اصفهان لیست آنها برای بررسی توسط کارشناس مربوطه به اداره کل کتابخانه‌ها ارائه می‌شود و سپس لیست نهایی در اختیار اداره کل منابع کتابخانه‌های کشور قرار می‌گیرد.

مدیر کل کتابخانه‌های استان اصفهان تاکید کرد: با بررسی محتوای کتاب توسط اداره مربوطه مجوز اضافه شدن کتاب‌های مورد نظر به زنجیره کتاب‌های اهدایی صادر می‌شود بنابراین تمام کتاب‌های اهدایی در کتابخانه‌ها جای نمی‌گیرند.

افتتاح ایستگاه‌ها مطالعاتی در نقاط پر تردد شهر اصفهان

وی با اشاره به اینکه به زودی 5 ایستگاه مطالعاتی اصفهان در دهه فجر افتتاح می‌شود، گفت: در این ایستگاه ها که در نقاط پرتردد شهر مانند استانداری، فرودگاه اصفهان، راه‌آهن، و پایانه‌های صفه و کاوه طرح‌ریزی شده‌اند دهه فجر به صورت رسمی افتتاح می‌شوند.

یاوری افزود: در حال حاضر 15 کتاب برای استفاده در این ایستگاه‌‌ها توسط نهاد کتابخانه‌ها در حال چاپ است و از هر عنوان کتاب نیز 150 هزار جلد کتاب برای شارژ‌های بعدی منتشر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کتاب‌های مورد استفاده در این طرح سیر مطالعاتی مشخصی را دنبال می‌کند، بیان داشت: شهروندان پس از مطالعه این کتاب‌ها می‌توانند آن را در ایستگاه مطالعاتی بعدی در شهرهای مختلف کشور قرار دهند.

آسیب‌شناسی کتاب‌های اهدایی به کتابخانه‌ها ضروری است

مدیر کل کتابخانه‌های استان اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌توان همانند کشورهای پیشرفته دنیا کتاب‌های ایستگاه‌های مطالعه را نیز از طریق اهدای مردمی تامین و مکان‌هایی چون اتوبوس را نیز به این طرح اضافه کرد، گفت: اهدای کتابی از سیاست‌های مورد پیگیری اداره کتابخانه‌ها و برای ما بسیار مهم است اما نباید این نکته را فراموش کنیم که آسیب‌شناسی کتاب‌های اهدایی ضروری است چراکه استفاده از کتاب‌های اهدایی در ایستگاه‌های مطالعه بدین شکل که هر کس کتابی را در آنجا قرار دهد و دیگری بردارد به دلیل فرهنگ غنی ایران صحیح به نظر نمی‌رسید و کار مشکلی است.

وی ادامه داد: البته با پیگیری و کارشناسی این مسئله می‌توان راهکارهایی برای این موضوع در نظر گرفت و اجرای این طرح به شرط بررسی کتاب‌های اهدایی در برنامه بعدی ما قرار دارد.

تعداد نیروهای استخدامی کتابخانه‌های اصفهان دو برابر می‌شود

مدیر کل کتابخانه‌‌های استان اصفهان در ادامه تاکید کرد: تا پایان امسال با برگزاری آزمون استخدامی اداره کتابخانه‌های اصفهان 85 نفر نیرو در کتابخانه‌های جدید و قدیمی استخدام و یا جایگزین نیروهای بازنشسته می‌شوند و با توجه به اینکه امسال بیشترین نیروی استخدامی را در اصفهان داریم این تعداد نسبت به سال 88 دو برابر می‌شود.