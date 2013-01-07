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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

وندایی:

دستگیری 150 قاچاقچی مواد‌مخدر در قزوین

دستگیری 150 قاچاقچی مواد‌مخدر در قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، از دستگیری 150 قاچاقچی مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی وندایی در این باره اظهارداشت: با تلاش ماموران انتظامی استان قزوین در 9 ماه نخست سال جاری 27 باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم و 150 قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.
 
وی افزود: در این مدت 794 کیلوگرم تریاک، 238 کیلو حشیش، 58 کیلو هروئین و 38 کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شده است.
 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: در مجموع، طی این مدت یک هزار و 161 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.
 
وندایی بیان کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 193 توزیع‌کننده، 143 خرده‌فروش و 65 حمل‌کننده مواد مخدر نیز دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده است.
 
این مسئول دستگیری دو هزار و 423 نگهدارنده و 224 معتاد را نیز از دیگر اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در 9 ماه نخست سال جاری دانست.
 
کد مطلب 1785667

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