به گزارش خبرگزاری مهر، ولی وندایی در این باره اظهارداشت: با تلاش ماموران انتظامی استان قزوین در 9 ماه نخست سال جاری 27 باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم و 150 قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.

وی افزود: در این مدت 794 کیلوگرم تریاک، 238 کیلو حشیش، 58 کیلو هروئین و 38 کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: در مجموع، طی این مدت یک هزار و 161 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وندایی بیان کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 193 توزیع‌کننده، 143 خرده‌فروش و 65 حمل‌کننده مواد مخدر نیز دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

این مسئول دستگیری دو هزار و 423 نگهدارنده و 224 معتاد را نیز از دیگر اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در 9 ماه نخست سال جاری دانست.

