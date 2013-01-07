همایش«مدیریت دانش:حال و آینده»در دانشگاه شهید چمران برگزار می شود

خلیل رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش «مدیریت دانش: حال و آینده» هشتم و نهم اسفند ماه سال جاری به میزبانی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه افرادی که چکیده مقالات آنها پذیرفته شده باید تا 20 دی ماه نسبت به ارسال اصل مقاله به دبیرخانه همایش اقدام کنند، افزود: مبانی نظری مدیریت دانش، زیرساخت های مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش، روابط مدیریت دانش، مدیریت دانش و توسعه ملی، ابعاد کاربردی مدیریت دانش و آینده مدیریت دانش از مهمترین رئوس و محورهای این همایش است.

رنجبر تصریح کرد: این همایش با هدف فراهم کردن زمینه مناسب برای آشنایی و تبادل نظر و تعامل فکری و نظری، تبادل تجربیات در مورد مدیریت دانش و پیاده سازی آن در سازمانها و جامعه در سطوح محلی و ملی، بررسی و چاره اندیشی، انتقال تجربیات در خصوص بهینه سازی وضعیت حال و پیش بینی آینده مدیریت دانش در سطوح سازمانی و اجتماعی در کشور برگزار می شود.



وی با اشاره به مهلت تعیین شده برای شرکت در این همایش تا نهم بهمن ماه امسال، یادآور شد: دانشگاه شهید چمران اهواز در بهمن و اسفندماه امسال میزبان برگزاری هفت همایش ملی و بین المللی است.