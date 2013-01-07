کمیته امداد و بانک ملت تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری در مراسم تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) با بانک ملت با اشاره به جهاد بانکها در حوزه محرومان در سال جهاد اقتصادی گفت:منابعی که می تواند سود آوری بیشتری داشته باشد به سوی محرومان سوق داده شده است که این رویکرد مطلوب در جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی است.

وی افزود: منابعی که بانکها در سال گذشته مساعدت کردند منجر به خودکفایی 320هزار خانوار تحت حمایت این نهاد و تغییر رویه زندگی و معادلات قبلی این خانواده ها شده است و رویکرد بسیار ارزشمندی است که باید حفظ شود.

سرپرست کمیته امداد ادامه داد:خانواده های خودکفا شده ممکن است به سطح تولید اقتصادی نرسیده باشندو به 2تا 3سال زمان نیاز داشته باشد اما ایجاد این مشاغل به عنوان سرمایه ای داخل خانواده ها محسوب می شود که باعث ثبات خانواده ها و حل بسیاری از مسائل و گرفتاریهای آنان می شود.

انواری بر ایجاد مکانیزم تشویقی برای خانواده های خودکفا شده و تسهیلات ویژه مالیاتی، صادرات اقلام آنان، توزیع کالای این افراد با همکاری شهرداریها تاکید کرد و یادآورشد: خودکفایی این افراد از حقوق بگیری و فشار دولت کاسته و باعث حل مسائل امنیتی می شود.

وی تصریح کرد: آموزشهای ویژه برای برخی مدیران شعب شهرستانی بانکها باعث خواهد شد که در اعطای تسهیلات بانکی با برخی تنگ نظری ها مواجه نشویم.

علی دیواندری مدیر عامل بانک ملت نیز در این مراسم با اشاره به همکاری بانک ملت و کمیته امداد از سال 90 تا کنون در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند گفت: بانک ملت در کنار رسالت و فعالیت اقتصادی، رسالت اجتماعی را هم مورد توجه قرار داده است و به صورت مشارکتی یکسری کارهای عام المنفعه در جهت کمک به محرومان و خودکفایی آنان نیز با کمیته امداد امام خمینی(ره) داشته است.

وی با اشاره به رسالت اصلی بانک ملت و کار فنی و تخصصی بانکها،گفت:ما در حوزه محرومان، ساز و کار خاصی نداریم و باید در این زمینه فراتر از حساب و کتابهای خود عمل کنیم؛ وجود نهادهایی چون کمیته امداد و نظارت و حمایت کامل آنان به محرومان و ساز و کار سازمان یافته این نهاد باعث می شود ما را در این زمینه یاری کنند.

دیواندری یادآورشد: سهم بانک ملت به استانها ابلاغ شده و اعتبارات طبق جدول استانی توزیع می شود و در پایان سال در صورت امکان پرداخت بیشتر ،سهمیه بانک ملت را بیشتر خواهیم کرد.

مدیرعامل بانک ملت به حمایت این بانک از زندانیان جرائم غیر عمد و ارائه تسهیلات قرض الحسنه به خانواده های آنان اشاره کرد و گفت: مجموعه بانک ملت از همکاریهای بیشتر با کمیته امداد در سایر بخشها از جمله آی تی و... استقبال می کند.

محمد امید معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) در این نشست با اشاره به سهم 200 میلیارد تومانی سهم قرض الحسنه بانک ملت به مددجویان کمیته امداد در سال گذشته گفت:بیش از 130 میلیارد تومان آن تا پایان سال گذشته پرداخت شده است.

وی سهم بانک ملت را 465 میلیارد تومان در سال 91 بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال عنوان کرد و افزود:50 درصد این رقم نیز به استانها ابلاغ شده است و از ابتدای آبان کار عملیاتی آغاز شده است و تا کنون 36 میلیارد تومان پرداخت شده است.

امید به همراهی مناسب بانک ملت با این نهاد اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بانک ملت از لحاظ میزان پرداخت از میان 8 بانک طرف قرارداد کمیته امداد رتبه دوم را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه تا کنون 105 هزار فرصت شغلی در سایت از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) تعریف شده است،اظهار کرد:800میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به خانواده های خود کفاشده طی 5 سال گذشته پرداخت شده است که بیش از 80 درصد از تسهیلات بانکی بوده است.

بر اساس این تفاهمنامه همکاری، مدیران امور شعب استانی موظف شده اند حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ دستورالعمل اعطای تسهیلات و سهمیه تعیین شده از طرف دفتر مرکزی نسبت به ابلاغ و توزیع سهمیه شهرستانها با هماهنگی ادارات کل کمیته امداد استان حداکثر طی یک هفته اقدام کنند.

همچنین معرفی نامه های صادره از طرف کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان دارا بودن توجیه فنی و اقتصادی طرح،گواهی مهارت فنی و حرفه ای مجری،مجوز شغلی و مجاز بودن محل کسب و کار برای بانک تلقی می شود و بانک مجاز به درخواست مجوز شغلی نیست.

در این تفاهمنامه عنوان شده است که قائل شدن 6 ماهه دوره ... و امکان بازپرداخت اقساط به صورت دوره ای 3 ساله با تایید کمیته امداد امام خمینی(ره) صورت می گیرد.