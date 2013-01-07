به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحبمحمدی در مراسم رونمایی از 8 پروژه رایلی شرکت راه آهن با اشاره به اینکه برنامه اصلی ما حمایت از بومیسازی و تقویت بخش خصوصی است، گفت: تمامی 8 دستگاه مورد اشاره در شرکت راه آهن ساخت داخل هستند و کار بازسازی آنها هم در داخل کشور انجام شده است.
وی بابیان اینکه در سال 88 ، 112 شرکت در حوزه ناوگان فعالیت میکردند و امروز تعداد آنها 178 شرکت است، اظهار داشت: سه سال پیش 500 قطعه لوکوموتیو در کشور تولید میشد اما امروز این رقم به 2 هزار قطعه رسیده است ضمن اینکه 4 شرکت سازنده واگن داشتیم که امروز به 7 شرکت افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی تصریح کرد: هنوز از ظرفیت کارخانههای تولیدی داخل به طور کامل استفاده نمیشود اما در حال حاضر برای همه کارخانههای موجود در کشور کار تعریف کردهایم، هر چند این میزان نیز تمام ظرفیت کارخانهها نیست.
وی به منع واردات تجهیزات حوزه ریلی اشاره کرد و گفت: ورود هرگونه تجهیزات باید در صورت اضطرار و مشروط بر انتقال دانش فنی آن باشد ضمن آنکه در حال حاضر بیشترین ظرفیت ساخت واگن باری و مسافری را به کارخانههای داخلی سفارش دادهایم و آنها نیز در حال تولید هستند و محصولات آنها ارسال و سال بعد وارد چرخه بخش ریلی میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: 50 واگن کهنه و آسیب دیده در کمتر از دو سال بازسازی شدند و به این ترتیب بیش از 9 هزار نفر اشتغالزایی ایجاد شده است ضمن آنکه یکصد دستگاه لوکوموتیو از سالهای گذشته بدون استفاده بود اما از سوی کارخانههای داخلی در حال تجهیز هستند تا به ظرفیت کشور برگردند.
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