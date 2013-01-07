  1. جامعه
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۴۰

مشکل فرهنگیان دارای مدرک معادل در دانشگاه آزاد حل شد

دانشگاه آزاد اسلامی از فرهنگیان پذیرفته‌شده در آزمونهای این دانشگاه که مدرک معادل خود را تا سوم آذر سال 77 دریافت کرده‌اند، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ثبت‌نام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله اسدی گرمارودی رئیس مرکز برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس نامه شماره ۹۱،۹۶۵۱ مورخ ۱۷ آذر ۹۱ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، مصوبه قبلی این شورا در خصوص آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور به آزمون‌های دانشگاه آزاد اسلامی نیز تسری یافته است و بر این اساس، دانشگاه آزاد اسلامی از فرهنگیان پذیرفته شده در آزمون‌های این دانشگاه که مدرک معادل خود را تا تاریخ سوم آذر ماه ۷۷ دریافت کرده‌اند، براساس این مصوبه ثبت‌نام خواهد کرد.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی این موضوع را طی نامه شماره 235252 مورخ چهارم دی‌ماه ۹۱ با امضای معاون آموزشی دانشگاه مصوبه فوق را جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ کرده است.
 

کد مطلب 1785678

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