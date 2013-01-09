آمار فروش تبلتها و تلفنهای هوشمند در 2013/ فروش 1.1 تریلیون دلاری گجتها

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو کوئنیگ مدیر ارشد تحقیقات بازار انجمن کالاهای مصرفی الکترونیک طی یک نشست خبری اظهار داشت که این ارقام نشان دهنده رشد 4 درصدی هزینه‌های جهانی در سال میلادی جدید نسبت به سال 2012 است.

وی افزود: خوشبختانه این آمار در مقایسه با سال گذشته نوعی برگشت به گذشته خواهد داشت، چرا که سال 2012 میزان هزینه‌های جهانی برای خرید کالاهای مصرفی الکترونیک یک درصد کاهش یافته است.

این در شرایطی است که هنوز وضعیت اقتصاد اروپا بهبود نیافته و در آمریکا نیز اخیرا روی مالکیت یک نوع توافقی صورت گرفته و هنوز مشخص نیست که تأثیر این توافق روی هزینه مصرف کننده برای خرید وسائل الکترونیکی مصرفی چقدر باشد.

با تمام این اوصاف، رشدی که در این عرصه شاهد خواهیم بود، واضح است و باید یادآور شد که سر منشأ این رشد، بازارهای درحال ظهور هستند.

کوئنیگ اظهار داشت که بازارهای به بلوغ رسیده چون ژاپن و اروپای غربی همین روند را ادامه داده و حتی در سالهای آینده اندکی کاهش خواهند داشت. انتظار می‌رود که تولید ناخالص آمریکا 2 درصد افزایش داشته باشد اما این مسئله هنوز با شک و تردید همراه است، علاوه بر این به نظر می‌رسد این هزینه‌ها در فصل خریدهای پیش از سال نو میلادی ضعیف‌تر از چیزی بود که پیش‌بینی می‌شد.

اگر تمام این پیش بینی‌ها را در کنار هم قرار دهیم انتظار می‌رود که سال 2013 هزینه‌هایی که صرف خرید محصولات مصرفی الکترونیکی می‌شود در مقایسه با افزایش 9 درصدی بازارهای در حال رشد تنها یک درصد افزایش می‌یابد.

براساس پیش بینی‌های صورت گرفته مهمترین اقلامی که میان این کالاها در سال 2013 خریداری می‌شوند تبلتها وتلفنهای هوشمند هستند.

انجمن کالاهای مصرفی الکترونیکی پیش‌‌بینی کرده است که در سال 2013 این دو دستگاه 40 درصد کل هزینه‌های گجتهای جهانی را به خود اختصاص دهند. این رشد تا حدی به علت نوآوری‌های ارائه شده در بازار است و از سوی دیگر فروش این محصولات موجب کاهش فروش محصولات دیگری چون تلویزیونها، کنسولهای بازی و لپ تاپها خواهد شد.

این پیش بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان سال 2013 ، تنها در آمریکا 44 درصد تمام خانوارها در آمریکا دستکم یک تبلت خواهند داشت. گفته شده است که بازار تبلتها یکی از پرسرعت‌ترین بازارها از نظر فروش محسوب می‌شود.