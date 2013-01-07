  1. ورزش
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

پس از حضور 8 روزه در عراق؛

کفاشیان امشب به ایران بر می‌گردد

کفاشیان امشب به ایران بر می‌گردد

رئیس فدراسیون فوتبال که برای مذاکره و امضای تفاهم نامه همکاری با مسئولان فدراسیون فوتبال عراق به این کشور سفر کرده دوشنبه شب به ایران باز می گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که برای توسعه همکاری بین فدراسیون های فوتبال ایران و عراق به این کشور سفر کرده، پس از برگزاری جلساتی با رئیس فدراسیون فوتبال عراق و سایر مسئولان فوتبال این کشور دوشنبه شب به ایران باز می گردد. وی طی اقامت 8 روزه خود در کشورعراق تفاهم نامه هایی را برای توسعه همکاری های فدراسیون های فوتبال دو کشور به امضا رساند.

کد مطلب 1785690

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