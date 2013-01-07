به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که برای توسعه همکاری بین فدراسیون های فوتبال ایران و عراق به این کشور سفر کرده، پس از برگزاری جلساتی با رئیس فدراسیون فوتبال عراق و سایر مسئولان فوتبال این کشور دوشنبه شب به ایران باز می گردد. وی طی اقامت 8 روزه خود در کشورعراق تفاهم نامه هایی را برای توسعه همکاری های فدراسیون های فوتبال دو کشور به امضا رساند.