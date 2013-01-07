به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "دزدمونا" نوشته جولانتا جوزکیویچ و کارگردانی آناتولی فروسین از کشور استرالیا در جشنواره تئاتر فجر اجرا می‌شود.نمایش "دزدمونا" که به مدت 50 دقیقه اجرا می‌شود؛ کاری از گوه تئاتر کروپکاست، این گروه، نمایش خود را با اقتباس از اتللو نمایشنامه‌ای نمادین از ویلیام شکسپیر اجرا می کند که به مضامین عشق، دیوانگی و تباهی می‌پردازد. این نمایش گونه ای تصحیح شده و خیره کننده از اتللو است.

جولانتا جوزکیویچ تنها بازیگر و نویسنده نمایش، هنرمندی لهستانی است. وی مدرک فوق لیسانس در نمایشنامه نویسی و تئاتر دارد. وی گروه کاپکو را درسال 1997 در سیدنی راه اندازی کرد. او در این گروه عناصر ادبی و تصویری تئاتر، حرکت و هنرهای تجسمی را دردرام شاعرانه و پراز استعاره به کارمی گیرد. جوزکیویچ از جشنواره‌های مختلفی از جمله آلبانی، بلژیک، ارمنستان، فرانسه، سوئد و انگلستان جایزه دریافت کرده است.

آناتولی فروسین در سال 1966 درتاجیکستان متولد شد. او دارای فوق لیسانس ادبیات انگلیسی از دانشگاه اوکلند است. آثار متعددی را نیز تاکنون اجرا کرده است که عبارتند از آگاممنون، باغ آلبالو، آنتیگون وخانه برنارد آلبا.

کابوس چهار زن بر روی فرش ایرانی

مهدی محمدی، که قصد دارد نمایش "وقتی از بریدگی های خونبار عصب می گذرد" را در بخش مناطق سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به صحنه ببرد، گفت: این اثر ، کابوس چهار شخصیت زن است که بر روی یک قالی ایرانی اجرا می‌شود.



مهدی محمدی که این اثر را پیش از این در جشنواره تئاتر استان مرکزی، جشنواره استانی و جشنواره مناطق به اجرا درآورده بود، اظهار کرد: در اجرای جشنواره بین المللی تئاتر فجر نسبت به اجرای جشنواره های پیشین، علاوه بر تغییراتی که رضا شاه بداغی در مقام نویسنده اثر در دیالوگ ها ایجاد کرده، میزانسن ها نظم بیشتری گرفته و به موسیقی و ویژگی های بصری نیز بیشتر توجه شده است.

وی درباره این اثر که در جشنواره تئاتر استانی و منطقه‌ای استان لرستان جوایز متعددی را در بخش هایی چون نویسندگی، کارگردانی و بازیگری کسب کرده است، اظهار کرد: این نمایش با تکیه بر فرم‌گرایی و موسیقی زنده در جشنواره به اجرا در می‌آید و دارای عناصر اصلی تئاتر از جلمه نورپردازی فرم، حرکت و ... است.

محمدی در خصوص طراحی صحنه این اثر، که درباره نسل های مختلف زن ایرانی است، تاکید کرد: نمایش در صحنه ای دوسویه اجرا می‌شود که در چهار طرف آن از چهار سفال ساختمانی با لامپ های قرمز در درونشان استفاده شده است. محدوده مربع با یک روبان قرمز رنگ بسته شده که بازیگران درون آن حاضر می شوند. همچنین قالی در مرکز این صحنه پهن شده است.

وی که نورپردازی این اثر را نیز خود برعهده دارد، بیان کرد: در نورپردازی این اثر از چهار نور موضعی در چهار گوشه صحنه، دو نور رنگی و پنج لامپ قرمز داخل سفال استفاده شده است. در این اثر تماشاگران در اطراف صحنه یک خانه ویران شده در بمباران هوایی تهران را تماشا می کنند.

کارگردان نمایش "وقتی از بریدگی های خونبار عصب می گذرد" با بیان اینکه این نمایش درباره شرح حال زنان از قبل از انقلاب تا به امروز است، اذعان کرد: داستان نمایش درباره چهار شخصیت زن است که با رستاخیز از قبرهایشان بیرون آمده اند و اتفاقات زندگی تا بمباران هوایی تهران و مردنشان را زیر آوار خانه ها روایت می کنند. در واقع این اثر کابوس وحشتناکی است که با مشارکت تماشاگر جریان پیدا می کند.

محمدی در پایان با ابراز امیدواری از اینکه این اثر همچون اجرایی که در جشنواره استانی و مناطق داشته با استقبال خوبی در جشنواره تئاتر فجر رو به رو شود، در معرفی بازیگران و سایر عوامل این اثر نمایشی تشریح کرد: مهناز حسینی، معصومه باقری، فاطمه قاسمی، نازنین صالحی در این اثر به ایفای نقش می پردازند. همچنین جواد طاهری و فرزانه کاظمی دستیار کارگردان، افشین عبداللهی، مرتضی جعفری، محمد مهدی و فرزانه کاظمی گروه موسیقی و محسن غلامی طراحی پوستر این اثر را برعهده دارند. طراحی لباس این نمایش هم حاصل کار گروهی است.

جشنواره میزبان نمایشی که سرگذشت تئاتر ایران را مرور می کند

غلامحسین دولت آبادی نویسنده و کارگردان نمایش"تکیه بر دیوار نمناک" در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر سرگذشت تئاتر ایران را بازگو خواهد کرد. نمایشنامه" تکیه بر دیوار نمناک" اقتباسی از نمایشنامه "گام زدن بر یخ های نازک" نوشته مشترک آراز بارسقیان و غلامحسین دولت آبادی است که از سوی انتشارات افراز منتشر شده است.

دولت آبادی این نمایش را اثری رئالیستی ایرانی دانست و تاکید کرد: این گونه متن‌ها امروزه در حوزه تئاتر دیده نمی‌شود؛ چون هنرمندان نسل قبل به اقتباس از رمان و نمایشنامه های خارجی رو آوردند.

وی که به عنوان پژوهشگر در حوزه تئاتر شناخته می شود، تحقیق 9 ساله در این زمینه را در نوشتن متن کامل نمایشنامه" تکیه بر دیوار نمناک" موثر دانست.

دولت آبادی می‌گوید: مدت هاست نمایشنامه ای ایرانی که مخاطب عام و خاص را جذب کند نوشته نشده است. متنی که با تمام معیارهای اصولی مکتوب شده باشد.

این نمایش سرگذشت شخصی به نام حسن گلشن است. او در روسیه تئاتر خوانده است. در سال 1318 به ایران بازمی‌گردد و دست به نوآوری‌های در حوزه نمایش می‌زند که درهمه زمینه‌ها شکست می‌خورد.

مزدک رستمی، شیوا اردویی، دلارا نوشین، پویان یحیی‌پور، امیر عدل‌پرور، وحید جباری و میثم عباسی از بازیگران این نمایشند.

وحید لاری به عنوان طراح صحنه، نگار نعمتی طراح لباس و آرش تنهایی طراح پوستر این نمایش محسوب می‌شوند.

سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمن به دبیری سعید کشن‌فلاح در تهران و 5 استان کشور برگزار می‌شود.