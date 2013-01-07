ادامه دخالتهای فرانسه در امور سوریه/ اسد باید کناره گیری کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه فرانسه با صدور بیانیه ای به اظهارات اخیر "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه واکنش نشان داد.

در این بیانیه بدون توجه به طرح واقع بینانه رئیس جمهور سوریه درباره حل بحران، کناره گیری اسد به عنوان تنها شرط تحقق روند انتقال قدرت مطرح شده است.

وزارت امور خارجه فرانسه در این بیانیه، اظهارات اسد را فریبکارانه دانسته و بر ادامه حمایتهای پاریس از مخالفان تاکید کرده است.

خاطرنشان می شود روز گذشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیرخارجه انگلیس نیز در مواضعی مداخله جویانه خواستار کناره گیری رئیس جمهور سوریه از قدرت شده بودند.