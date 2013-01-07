لزوم توجه به زبان هنر برای ترویج معارف دینی و معنوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در دیدار اعضای ستاد برگزاری جشنواره سراسری نماز و نیایش که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار شد، گفت: وقتی کار معنوی باشد و نمادی از آن به تصویر کشیده شود، اثر بخشی و تاثیر گزاری آن نیز بیشتر خواهد شد.



وی افزود: به تصویر کشیدن مسائل معنوی از ناحیه مردم نیز مورد درخواست است به گونه ای که باعث می شود این امورات بهتر در دل‌ها جای گیرد.



امام جمعه قم اضافه کرد: به تصویر کشیدن مسائل معنوی از درخواست‌های رجال الهی نیز می‌باشد، به گونه‌ای که حضرت ابراهیم(ع) از خداوند خواستند تا معاد و زنده شدن مردگان را برای ایشان به تصویر بکشد.



وی به برخی تهدیدات و خطرات نمایش مسائل معنوی اشاره و تصریح کرد: خطری که امور نمایشی را تهدید می‌کند، وسیله بودن آنها برای سرگرمی و تفریح و صرف نمایش دادن است، لذا قبل از نمایش باید زمینه مناسب فراهم شود.



به تصویر کشیدن نماز و نیایش برای اطمینان قلوب باشد



حجت الاسلام سعیدی با اشاره به داستان حضرت ابراهیم(ع) افزود: باید به تصویر کشیدن نماز و نیایش برای اطمینان قلوب باشد، نه سرگرمی و تفریح.



وی در ادامه با تأکید به ضرورت دریافت مسائل هنری از آیات قرآن خاطر نشان کرد: باید متاع هنری از آیات قرآن برداشت شود؛ البته نباید این امور به دست اهل بدعت داده شود، بلکه از مفسرین قرآن معانی درست گرفته شود.



امام جمعه قم با توصیه به هدف‌دار کردن کارهای هنری معنوی افزود: ریشه، اساس و جهت کارهای هنری معنوی و دینی باید برای اطمینان قلوب مخاطب باشد که دراین صورت، اصل، محتوا، زمان و هدف از نمایش مشخص خواهد شد و تاثیر خود را به نحو احسن خواهد گذاشت.



وی در پایان با تاکید بر نحوه برگزاری درست جشنواره و دعوت از مخاطبین خاص افزود: باید برای نمایش دادن تصاویر و فیلم های جشنواره از مخاطبین خاص دعوت به عمل آید که زمینه عبرت‌آموزی و یادگیری در آن ها وجود داشته باشد که سرمایه اصلی کارهای معنوی بازده معنوی آثار هنری در مقولات دینی است.



ترغیب هنرمندان به آثار دینی را ضروری است



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این دیدار گفت: جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین از 2 الی 5 بهمن ماه در قالب فیلم، فیلم نامه و عکس برگزار می‌شود.



سید مرتضی اسماعیلی طبا ادامه داد: هدف از برگزاری این جشنواره استفاده از ظرفیت های هنری به خصوص فیلم و عکس برای تبیین فلسفه نماز و ترویج فرهنگ نمار است.



وی با اشاره به اسقبال خوب هنرمندان از این جشنواره افزود: امسال رشد 50 درصدی در ارسال آثار داشتیم و هنرمندان استان قم نیز آثار خوبی را برای جشنواره ارائه داده‌اند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ترغیب هنرمندان به آثار دینی را ضروری دانست و تصریح کرد: ترغیب هنرمندان و فیلم سازان به مسائل معنوی و دینی بسیار رشد پیدا کرده است و عینی‌سازی نماز در قالب فیلم و عکس انگیزه مخاطبان را افزایش می دهد.

افرایش آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره



دبیر جشنواره سراسری نماز و نیایش از نگاه دوربین نیز در این دیدار با اشاره به برگزاری جشنواره سراسری نماز و نیایش از نگاه دوربین هر دو سال یکبار، اظهار داشت: امسال نیز برای پنجمین بار این جشنواره برگزار می‌شود که نسبت به گذشته رشد فزاینده‌ای را در شرکت کنندگان شاهد بودیم.



علی بی‌طرفان از افرایش دو برابر آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره نسبت به سال‌‌های گذشته، گفت: تا کنون بیش از 100 فیلم‌ساز، عکاس و فیلم‌نامه نویس آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده‌اند.



وی خاطرنشان کرد:‌ همانطور که در دوره گذشته، شرکت‌کنندگان در این جشنواره با مراجع تقلید وعلمای حوزه دیدار داشتند، امسال نیز برای این دیدارها، برنامه‌ریزی صورت گرفته است.



وی در پایان با اشاره به برگزاری این جشنواره همزمان با ایام میلاد پر خیر برکت حضرت نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) اظهار داشت:‌ آیین اختتامیه جشنواره نیز با حضور اساتید و فضلای حوزه، مسئولان کشوری و استانی و شرکت کنندگان جشنواره، همراه با تقدیر از برگزیدگان برگزار خواهد شد.



در پایان این دیدار نیز از پوستر پنجمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین رونمایی شد.

