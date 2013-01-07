دیدار برگشت تیم های بسکتبال ماکارونی جهان قزوین و رشد دانه گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال بانوان ماکارونی جهان قزوین در صورت پیروزی در جمع چهار تیم لیگ برتر قرار خواهد گرفت و بخت خود را برای دستیابی به قهرمانی محک خواهد زد.

تیم والیبال آینده سازان قزوین در اولین گام شکست خورد

این تیم در اولین بازی خود در رقابتهای دسته دو کشور سه، یک مقابل نماینده استان البرز شکست خورد.



تیم آینده سازان قزوین قرار بود در رقابتهای دسته یک کشور شرکت کند که به علت مشکلات مالی در مسابقات دسته دوی کشور حضور یافته است.

پیگیری هفته هشتم لیگ شطرنج استان با توقف صدرنشین

در مهمترین دیدار این هفته ، تیم صدرنشین بانک ملت 2 ، 2 مقابل تیم امیربهادر به تساوی دست یافت.

در سایر دیدارها هم تیمهای پیشکسوتان و هیئت بوئین زهرا، پردیور، جاده ابریشم و اندیشه برابر حریفان به پیروزی رسیدند.

آغاز به کار دانشگاه جامع علمی کاربردی ورزشی با سه رشته

دانشگاه جامع علمی کاربردی ورزشی استان در نخستین گام با سه رشته کار خود را آغاز می کند.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین گفت: این دانشگاه در رشته های ژیمناسنتیک، شنا و تکواندو ترم نخست در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد و ثبت نام در این رشته های با استقبال جامعه ورزشی استان مواجه شده است.