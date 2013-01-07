قهرمانان مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‏‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا، مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان امروز به میزبانی خوزستان برگزار شد و خراسان رضوی به مقام قهرمانی رسید.



نفرات برتر این مسابقات به اردوی آمادگی تیم ملی ناشنوایان برای حضور در مسابقات چهارجانبه که اواخر سال جاری در ترکیه برگزار می شود، دعوت شدند.



نتایج این مسابقات به شرح ذیل است:



وزن 55 کیلوگرم: 1- حامد زارعی (لرستان)، 2- مجتبی حسینی گوش (خراسان رضوی)، 3- امین زارع پور(کرمانشاه)، وحید شیردل (اردبیل)



وزن 60 کیلوگرم: 1- رسول عشیری (خوزستان)، 2- امیر ضبهی لاله (آذربایجان شرقی)، 3- مصطفی علیپور(خراسان رضوی)



وزن 66 کیلوگرم: 1- محمود بیگی زاده (لرستان)، 2- مسلم رسولی (خراسان رضوی)، 3- ایوب مهدی (خوزستان)، نیما غلامی (کهکیلویه و بویر احمد)



وزن74 کیلوگرم:1- ابوذر ربیع‌زاده(چهارمحال وبختیاری)،2- مجتبی داد خدایی(خراسان رضوی)، 3- مجید لطیفیان(لرستان)، مهدی میرزایی(مازندران)



وزن 84 کیلوگرم: 1- عبدالرحمن امیری(کرمانشاه)، 2- حمید دلفان(لرستان)، 3- سید مصطفی هاشمیان(خراسان رضوی)، مسعود بابا زاده (اردبیل)



وزن 96 کیلوگرم: 1- اکبر صابری (مرکزی)، 2- بهنام زایر فرا ملکی (آذربایجان شرقی)، 3- اسماعیل مظفری نژاد(خراسان رضوی)



وزن 120 کیلوگرم: 1- بهمن خواجوی (آذربایجان شرقی)، 2- بهروز آبادی نژاد(خراسان رضوی)، 3- امین زرینه (اردبیل)



رده بندی تیمی کشتی فرنگی: 1- خراسان رضوی (60 امتیاز)، 2- لرستان(37 امتیاز)، 3- آذربایجان شرقی (34 امتیاز )، 4- کرمانشاه (24 امتیاز)، 5- اردبیل (22 امتیاز)، 6- خوزستان (18 امتیاز)