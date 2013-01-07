ریلهای ترولی دو جرثقیل کانتینری تعویض شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خانمحمدی بیان داشت: برای نخستین بار در کشور و با صرف هزینه‌ای بالغ بر هشت میلیارد ریال در مدت سه ماه، شرکت تایدواتر ریل‌های ترولی دو گنتری‌کرین (جرثقیل کانتینری) مجتمع بندری شهید رجایی را تعویض کرد.

معاون فنی و نگهداری این شرکت با اعلام این خبر گفت: ریل های ترولی این دو جرثقیل کانتینری ساخت شرکت لیبهر، به علت سایش 20سال پس از آغاز بهره‌برداری، توسط این شرکت، با همکاری و نظارت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و صرفا با اتکا به توانمندی‌های داخلی تعویض شد.

خانمحمدی با اشاره به رعایت کلیه موارد ایمنی کار در مراحل مختلف عملیات تعویض و تعمیر، اظهار داشت: با کار در ارتفاع 35 متری از زمین، علاوه بر تعویض ریلها، کلیه چرخهای کالسکه ترولی نیز تعویض، و متعلقات مرتبط نیز بازدید و سرویس اساسی شد و در نهایت، جرثقیلها پس از تست‌های فنّی لازم دوباره به مدار بهره‌برداری بازگردانده شدند.

جرثقیل های کانتینری موسوم به «گنتری‌کرین» از جمله تجهیزات استراتژیک ترمینال‌های کانتینری محسوب می‌شوند و مجتمع بندری شهید رجایی به عنوان مهمترین بندر تجاری کشور، 18 دستگاه از انواع این جرثقیل‌ها را در اختیار دارد.

همکاری تایدواتر و پتروشیمی خراسان در حوزه فرآورده های پتروشیمی

شرکت تایدواتر خاورمیانه با همکاری پتروشمی خراسان حوزه حمل و نقل و بازاریابی محصولات پتروشیمی را توسعه می دهد.

در پی برگزاری مناقصه عملیات اجاره انبار، تخلیه و انبارداری، بارگیری کانتینری به کشتی و ترخیص محصولات صادرات پتروشیمی خراسان، شرکت تایدواتر با ارائه قیمتی رقابتی برنده این مناقصه شد.

بنابراین گزارش، این قرارداد یکساله و برای حجم 150 هزار تن از محصولات پتروشیمی خراسان است. همچنین شرکت تایدواتر با توجه به حضور فعال در عرصه بین المللی در زمینه بازاریابی محصولات پتروشیمی نیز فعالیت خواهد داشت.