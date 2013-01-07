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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

6 نفر از معلمان حادثه واژگونی مینی بوس در شهرکرد بستری شدند

6 نفر از معلمان حادثه واژگونی مینی بوس در شهرکرد بستری شدند

مدیر کل آموزش و پروش استان چهارمحال و بختیاری گفت: حال عمومی معلمان حادثه واژگونی مینی بوس در شهرکرد خوب است و تنها 6 معلم در بیمارستان بستری شده اند.

علیرضا کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بارش برف در شب گذشته، جاده لغزنده بوده و راننده قادر به کنترل مینی بوس نبوده است.

وی افزود: خوشبختانه حادثه تصادف صبح امروز محور شهرکرد به تاوان، منجر به فوت هیچ معلمی نشده و تنها 6 نفر از فرهنگیان و راننده این اتوبوس دچار جراحاتی شده اند که هم اکنون این افراد در بیمارستان شهرکرد تحت درمان هستند.

به گزارش مهر، ساعت 5 بامداد دوشنبه در محور شهرکرد به تاوان در استان چهارمحال و بختیاری یک دستگاه مینی‌بوس بنز حامل معلمان واژگون شد. این مینی‌بوس که در کیلومتر 5 این محور در حال حرکت بوده به علت تخطی از سرعت مطمئنه در جاده برفی و یخ‌زده ابتدا به سمت راست منحرف شده و سپس در حاشیه جاده واژگون شده است.

کد مطلب 1785704

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