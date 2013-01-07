نیروهای حق التدریس آموزش و پرورش کرمان استخدام می شوند

علامرضا عباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر از ساماندهی نیرویهای حق التدریس آموزش و پرورش استان کرمان در آینده نزدیک خبر داد.

وی تصریح کرد: پیش از این تعداد قابل توجهی از معلمهای حق التدریس استان کرمان استخدام شده بودند و باقیمانده این افراد نیز بر اساس دستور العمل دریافتی استخدام خواهند شد.

عباسیان افزود: برمبنای این دستور العمل باقیمانده نیرویهای حق التدریس استان کرمان به صورت پیمانی و رسمی استخدام می شوند.

وی گفت: احکام این افرد حداکثر تا تاریخ 22 اسفند ماه سال جاری صادر می شود.

عباسیان همچنین از تشکیل ستاد ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش بر اساس نیاز خبر داد و گفت: دستور العمل نقل و انتقالات نیز را تفویض اختیار به مسئولان آموزش و پرورش استان انجام می شود.