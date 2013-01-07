کمیته های برگزاری برنامه های دهه فجر در خرم آباد تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری صبح دوشنبه در جلسه ستاد دهه فجر شهرستان خرم آباد از دهه فجر به عنوان دهه آغازین خوبیها و مفاخر نظام اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: انقلاب شکوهمند اسلامی دستاوردهای بسیار عظیمی را برای همه ملتهای آزاده جهان به ویژه ملت غیور و انقلابی ایران اسلامی به همراه داشته است که با گذشت زمان شاهد شکوفایی این دستاوردها هستیم.

فرماندار خرم آباد با تشریح دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، مهمترین دستاورد نظام را احیای اصل ولایت فقیه ذکر کرد و ولی فقیه را سکاندار و هدایتگر نظام و همه مردم در همه عرصه های انقلاب برشمرد.

وی گسترش آزادیهای مشروع و مورد نیاز همه اقشار جامعه، ایجاد زمینه حضور مردم در صحنه های مختلف سیاسی اجتماعی، گسترش زمینه حضور و فعالیت بانوان در جامعه و استکبار ستیزی و نقش بی بدیل انقلاب اسلامی در بیداری همه کشورها به ویژه کشورهای جهان اسلام را از جمله مهمترین این دستاوردها ذکر کرد.

ولی پوری در ادامه سخنان خود هدف از تشکیل اولین جلسه ستاد دهه فجر شهرستان خرم آباد را استفاده از نقطه نظرات کارشناسان دستگاههای اجرایی در راستای باشکوه برگزار کردن مراسمات دهه فجر انقلاب عنوان کرد.

وی گفت: در همین راستا تعداد 17 کمیته تشکیل شده تا برنامه ها در قالب طرحهای کارشناسی و تخصصی به ستاد دهه فجر استان انعکاس و پس از تصمیم گیری به مرحله اجرا در آیند.

فرماندار خرم آباد یادآور شد: این کمیته ها شامل کمیته برگزاری مراسم، طرح و برنامه، ارتباطات و اطلاع رسانی، مساجد و تشکلهای اسلامی، ایثارگران، زنان و خانواده، دانشجویی، فرهنگیان و دانش آموزی، کودک و نوجوان، اصناف، کارگری، بسیج، ورزش و جوانان، تشکل های مردمی، روستایی و عشایری، فرهنگی و هنری و فضاسازی و تزئینات شهری و روستایی است.

ولیپوری ادامه داد: در این راستا ضمن تعیین مسئولین کمیته های یاد شده شرح وظایف آنان نیز مشخص شده است.