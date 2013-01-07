آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره جهانی هنر مقاومت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مهلت ارسال آثار که پیش از این 30 دی ماه اعلام شده بود به دلیل ایجاد فرصت بیشتر برای خلق آثار هنری از سوی هنرمندان تا 25 بهمن ماه تمدید شده و هنرمندان می‌توانند تصاویر آثار خود را تا زمان ذکر شده از طریق سایت جشنواره به نشانی www.resistart.ir به دبیرخانه ارسال کنند.



جشنواره جهانی هنر مقاومت در دوازده بخش طراحی و چاپ دستی، نقاشی، پوستر ،عکس،تصویرسازی، نقاشی‌خط ، نگارگری، طرح های حجمی ، کارتون و کاریکاتور، انیمیشن ، هنرهای جدید و مفهومی و پژوهش‌های علمی برگزار می‌شود.



هنرمندان باید اصل آثار راه یافته به جشنواره را پس از اعلام فهرست منتخبین هر بخش به دبیرخانه بفرستند.



سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت با دبیری دکتر حبیب اله صادقی در آذر ماه 1392 برگزار می‌شود.