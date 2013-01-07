کوههای بویراحمد و دنا سفیدپوش شدند/ قطعی برق و لغو پرواز

به گزارش خبرنگار مهر، ورود این سامانه همچنین باعث بارش باران در مناطق گرمسیری استان شد.

با این حال به گفته کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، این ناپایداریها تا اواخر هفته جاری در استان ادامه دارد.

ولی بهره مند به خبرنگار مهر گفت: در روز پنجشنبه هم شاهد بارش برف در ارتفاعات و برخی مناطق سردسیر استان خواهیم بود.

بارندگی دریاسوج به 481میلیمتر رسید/ رشد 207میلیمتری بارندگی دراستان

وی همچنین در خصوص آخرین آمار بارش در مناطق مختلف استان گفت: طی 24 ساعت گذشته تاکنون در یاسوج 34، سی سخت 13، گچساران 5، دهدشت یک و لیکک 19 میلیمتر باران باریده است.

بهره مند بیان داشت: میزان بارندگی از ابتدای سالجاری تاکنون در یاسوج 481، سی سخت 441، گچساران 376، دهدشت 381 و لیکک 362 میلیمتر بوده است.

وی یاد آور شد:این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته زراعی در یاسوج 238، سی سخت 220، گچساران 134، دهدشت 231و لیکک 191 میلیمتر باران باریده بود.

بهره مند تصریح کرد: تاکنون در استان به طور میانگین 402 میلیمتر باران باریده که این میزان 207 میلیمتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی از افزایش بارندگی ها در همه مناطق استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: این میزان افزایش در یاسوج 243میلیمیتر، سی سخت 220، گچساران 242، دهدشت 242و لیکک 170میلیمتر بوده است.

بهره مند، میانگین بلند مدت بارش را در یاسوج 830 میلیمتر، گچساران 441 میلیمتر، دهدشت 496.7 میلیمتر، سی سخت 681.5 میلیمتر و لیکک 359 میلیمتر عنوان کرد.

لزوم استفاده از زنجیر چرخ درجاده های کوهستانی استان

همچنین بارش برف در گردنه های محورهای ارتباطی مناطق کوهستانی از جمله یاسوج به شیراز، یاسوج به سمیرم، یاسوج به اقلید و یاسوج به بابامیدان موجب کندی تردد در این نقاط شد.

با این حال به گفته فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد، تمام راههای این استان باز است و عبور و مرور در آنها جریان دارد.

منوچهر سیاهپور به خبرنگار مهر گفت: با این حال استفاده از زنجیر چرخ و سایر تجهیزات زمستانی ضروری است.

وی بیان کرد: همچنین لازم است رانندگان قبل از سفر، از سلامت کامل خودروی خود مطمئن شوند.

سیاهپور بیان داشت: نیروی پلیس با تمام قوا در محورهای مواصلاتی به ویژه در گردنه های برفگیر استان مستقر هستند.

وی افزود: از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ ، صاف بودن لاستیک ها ، خراب بودن برف پاک کن و سیستم گرمایشی در محورهای برف گیر استان جلوگیری می شود.

سیاهپور همچنین از رانندگان خواست تا در هنگام بارش نزولات جوی با سرعت مطمئنه، رعایت حد فاصل خودروها و پرهیز از هر گونه سبقت و سرعت غیر مجاز رانندگی کنند.

لغو پرواز تهران – یاسوج/ قطعی مکرر برق دربویراحمد و بهمئی

بارش باران در یاسوج همچنین موجب لغو تنها پرواز فرودگاه این شهر شد.

پرواز صبح امروز تهران به یاسوج به دلیل شرایط نامناسب جوی در یاسوج برگزار نشد.

همچنین بارنگی موجب قطع مکرر برق در برخی مناطق شهرستانهای بهمئی، بویراحمد و دنا شد.

برخی مناطق شهر یاسوج نیز امروز چندین بار قطعی برق را تجربه کردند.