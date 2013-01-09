توزیع مواد مخدر صنعتی در برخی باشگاهها و آرایشگاهها

امیرحسین قاضیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد زنان مبتلا به اعتیاد افزایش یافته است و باید در خصوص شیوع مواد مخدر صنعتی میان بانوان نظارت و کنترل همه جانبه و گسترده ای انجام شود گفت: گزارشها نشان می دهد که در اماکن ویژه بانوان توزیع مواد مخدر با افزایش چشمگیری رو به رو شده است.
وی ادامه داد: مراکز لاغری با استفاده از مواد شیمیایی که مواد مخدر نیز در آنها دیده می شود، خانمها را تشویق به استفاده از داروهای لاغری و در بعضی مواقع به مصرف شیشه می کنند. همچنین برخی از زنان آگاه نیستند که این مواد لاغری حاوی مواد مخدری همچون شیشه هستند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی ادامه داد: این در حالی است که شیوع اعتیاد میان بانوان تبعات بسیاری را بهدنبال دارد و شیوع اعتیاد بین زنان به طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط است.
وی خاطرنشان کرد: تنها راه کاهش شیوع مواد مخدر صنعتی میان بانوان، اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگسازی است و با اطلاع رسانی و آگاهی جامعه باید در مقابل چنین تهدیدات اجتماعی ایستاد.
قاضیزاده درباره تبعات و آسیبهای استفاده از مواد مخدر صنعتی، توضیح داد: احتمال ابتلا به اختلالات روانی، وجود خشونت خانگی و سوء رفتار هیجانی، جسمی و جنسی در زنان معتاد بیشتر است و این عوامل نیز موجب میشود که دسترسی زنان به درمان سختتر شود.
این نماینده مردم در خانه ملت تاکید کرد: باید در خصوص شیوع مواد مخدر صنعتی میان بانوان نظارت و کنترل همه جانبه و گسترده ای صورت گیرد و تمام دستگاههای مربوطه بهویژه سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی و سازمان مبارزه با مواد مخدر باید برای تحقق این موضوع تلاش و برنامهریزی کنند.
نظر شما