  1. جامعه
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۰۷

توزیع مواد مخدر صنعتی در برخی باشگاهها و آرایشگاهها

توزیع مواد مخدر صنعتی در برخی باشگاهها و آرایشگاهها

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش شیوع مواد مخدر صنعتی میان زنان گفت: متأسفانه توزیع کنندگان مواد مخدر در چند سال اخیر با توزیع مواد مخدر در اماکن زنانه سبب شیوع اعتیاد بین زنان شده اند.

امیرحسین قاضی‌زاده‌ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد زنان مبتلا به اعتیاد افزایش یافته است و باید در خصوص شیوع مواد مخدر صنعتی میان بانوان نظارت و کنترل همه جانبه و گسترده ای انجام شود گفت: گزارشها نشان می دهد که در اماکن ویژه بانوان توزیع مواد مخدر با افزایش چشمگیری رو به رو شده است.

وی ادامه داد: مراکز لاغری با استفاده از مواد شیمیایی که مواد مخدر نیز در آنها دیده می شود، خانم‌ها را تشویق به استفاده از داروهای لاغری و در بعضی مواقع به مصرف شیشه می کنند. همچنین برخی از زنان آگاه نیستند که این مواد لاغری حاوی مواد مخدری همچون شیشه هستند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی ادامه داد: این در حالی است که شیوع اعتیاد میان بانوان تبعات بسیاری را به‌دنبال دارد و شیوع اعتیاد بین زنان به طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط است.

وی خاطرنشان کرد: تنها راه کاهش شیوع مواد مخدر صنعتی میان بانوان، اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی است و با اطلاع رسانی و آگاهی جامعه باید در مقابل چنین تهدیدات اجتماعی ایستاد.

قاضی‌زاده‌ درباره تبعات و آسیب‌های استفاده از مواد مخدر صنعتی، توضیح داد: احتمال ابتلا به اختلالات روانی، وجود خشونت خانگی و سوء رفتار هیجانی، جسمی و جنسی در زنان معتاد بیش‌تر است و این عوامل نیز موجب می‌شود که دسترسی زنان به درمان سخت‌تر شود.

این نماینده مردم در خانه ملت تاکید کرد: باید در خصوص شیوع مواد مخدر صنعتی میان بانوان نظارت و کنترل همه جانبه و گسترده ای صورت گیرد و تمام دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموز‌ش‌پزشکی و سازمان مبارزه با مواد مخدر باید برای تحقق این موضوع تلاش و برنامه‌ریزی کنند.

کد مطلب 1785747

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