تهیه پنج برنامه در خصوص ترویج سبک زندگی پیامبر(ص) در رادیو قرآن

علی سلمان طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح پیامبر رحمت در رسانه ملی افزود: رادیو قرآن نیز در راستای اجرای این طرح پنج برنامه را روی آنتن می برد.



وی ادامه داد: برگزاری مسابقه رادیویی و پخش زیارت پیامبر اعظم (ص) از آنتن این شبکه رادیویی را نیز از دیگر اقدامات رادیو قرآن در راستای اجرای طرح پیامبر رحمت برشمرد.



مدیر گروه قرآن و آموزش رادیو قرآن اضافه کرد: در مسابقه ای رادیویی با عنوان بشری به فرازهایی از نهج الفصاحه و آموزش آیات قرآنی مربوط به پیامبر رحمت پرداخته می شود.



سلمان طاهری زمان پخش این مسابقه را از شنبه تا چهارشنبه هر هفته و ساعت آنرا 18 اعلام کرد.



وی با اشاره به دیگر برنامه های تهیه شده ابراز داشت: خانه قرآن، یک آیه مهر، رحمت للعالمین، بهشت نور و صدای زندگی از دیگر برنامه های تولیدی توسط این شبکه است.



مدیر گروه قرآن و آموزش رادیو قرآن ادامه داد: در برنامه خانه قرآن سیره پیامبر بررسی می شود و برنامه یک آیه مهر نیز به شرح یک نکته از آیات قرآن در خصوص پیامبر اختصاص دارد.



سلمان طاهری زمان پخش این دو برنامه را به ترتیب روزهای زوج ساعت 15 و 10 دقیقه و دیگری در همه ایام هفته ساعت 12 و 50 دقیقه اعلام کرد.



وی افزود: در برنامه رحمت للعالمین نیز تعداد 163 تلاوت از استادان برجسته در خصوص پیامبر پخش می شود.



مدیر گروه قرآن و آموزش رادیو قرآن ادامه داد: برنامه بهشت نور نیز به معرفی و متن خوانی کتاب پیامبری برای همیشه اختصاص دارد که روزهای پنج شنبه راس ساعت 11 روی آنتن رادیو قرآن می رود.



سلمان طاهری اضافه کرد: شنوندگان رادیو قرآن همچنین از یکشنبه تا چهارشنبه راس ساعت 10 می توانند شنونده برنامه صدای زندگی باشند.



وی در خصوص زمان پخش زیارت حضرت رسول ابراز داشت: این زیارت هر روز صبح در ساعت 6 و 40 دقیقه از آنتن رادیو قرآن پخش می شود.

