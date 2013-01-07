  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

شرایط پذیرش بدون آزمون فنی‌حرفه‌ایها در پیام‌نور/ محل سکونت یک شرط قبولی

شرایط پذیرش بدون آزمون فنی‌حرفه‌ایها در پیام‌نور/ محل سکونت یک شرط قبولی

داوطلبان فنی و حرفه ای در آزمون بدون کنکور دانشگاه پیام نور با اخذ مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی معتبر شرایط ثبت نام دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزانی که تا آخر بهمن ماه موفق به دریافت مدرک پیش دانشگاهی بشوند می توانند در آزمون بدون کنکور دانشگاه پیام نور شرکت کنند.

دانشگاه پیام نور در 5138 رشته محل، 240 هزار نفر پذیرش خواهد کرد.

پذیرش در کد رشته محل ها بر اساس سوابق تحصیلی خواهد بود و بستگی به میزان ثبت نام در هر رشته محل دارد و کسانی که سوابق تحصیلی بهتری دارند در اولویت پذیرش هستند.

متقاضیان برای پذیرش در رشته محل های بدون آزمون دانشگاه پیام نور یا باید محل زندگیشان با واحد دانشگاهی مربوط همان استان باشد یا این‌که نباید فاصله محل سکونت دانشجو با مرکز دانشگاه متقاضی از 120‌ کیلومتر بیشتر باشد.

کد مطلب 1785760

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