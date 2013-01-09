فضای انتخابات نظام پزشکی قبل از تایید صلاحیتها/مسن ترین و جوانترین کاندیداها

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از انتخابات 164 نفر برای صندلی ریاست سازمان نظام پزشکی ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود رقابت اصلی در بین کاندیداهای حوزه انتخابیه تهران بزرگ باشد. جایی که چهره هایی همچون سیدشهاب الدین صدر، مصطفی معین، محمدرضا ظفرقندی، علیرضا زالی، سیدتقی نوربخش، و چند نفر دیگر رقابت فشرده ای خواهند داشت. البته در این بین کاندیداهایی از سایر گروههای پزشکی نیز حضور دارند که به دور از جریانات سیاسی و جناحی، با حمایت صنف و گروه خود می خواهند وارد این رقابت شوند.

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی صنفی جامعه پزشکی کشور، در این سالها با چالشها و انتقادات زیادی مواجه بوده است. به طوریکه برخی از پزشکان به شدت از فضای حاکم بر این سازمان انتقاد داشته و همین مسئله باعث شده تا حدودی از آن دور شوند و در مقابل، گروههای دیگری از جامعه پزشکی هستند که سازمان نظام پزشکی را تنها حامی و مامن و پناهگاه خود برای حل مشکلات شان می دانند.

این تقابل در بین جامعه پزشکی، باعث شده تا این دوره از رقابتها نسبت به دوره قبل (که البته آن دوره نیز با جریانات سیاسی همراه بود)، بیش از پیش سیاسی و گروهی شود. به طوریکه برخی کاندیداها به صرف حمایتهای جناحی و سیاسی وارد این عرصه شده اند و برخی دیگر از کاندیداها به صرف حمایت صنفی، قصد دارند از این رقابتها سربلند بیرون بیایند.

این در حالی است که برخی عوامل در این سالها باعث شده پزشکان کمتر به شرکت در انتخابات تمایل داشته باشند و احساس سرخوردگی کنند. اما این حضور کمرنگ در انتخابات نظام پزشکی، می تواند آسیب‌زا باشد.

وضعیت بررسی صلاحیت کاندیداها

دکتر مرتضی تهرانی عضو هیئت نظارت انتخابات نظام پزشکی تهران بزرگ در خصوص چگونگی بررسی صلاحیت کاندیداهای ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی گفت: در این رابطه از مقاماتی که طبق قانون پیش بینی شده است، استعلام می شود و هیئت نظارت بر اساس این اطلاعات در مورد صلاحیت کاندیداها تصمیم گیری و نتیجه را به هیئت اجرایی اعلام می کند که نهایتاً اسامی کاندیداهای تایید شده طی روزهای 27 و 28 دی ماه جاری از طریق رسانه ها اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه اسامی کاندیداهای رد صلاحیت شده طی روزهای 29 و 30 دی ماه جاری اعلام می شود، گفت: افراد معترض حق دارند اعتراض خود را طی روزهای یکم و دوم بهمن ماه کتبا به هیئت نظارت ارائه دهند. پس از آن، اعتراضات کاندیداهای رد صلاحیت شده به هیئت نظارت مرکزی می رود و توسط آن بررسی می شود و به این اعتراضات در فرصتی قانونی به مدت 10 روز، از سوم تا دوازدهم بهمن ماه رسیدگی می شود.

تهرانی با بیان آنکه افرادی که توسط هیئت مرکزی نظارت مردود شده اند، برای بار دوم به مدت 5 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را مجددا به هیئت مرکزی نظارت اعلام کنند و این هیئت نیز طی مدت 5 روز از 18 تا 22 بهمن ماه به این شکایات رسیدگی می کند.

این در حالی است که جامعه پزشکی کشور اعم از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، گروههای علوم آزمایشگاهی، مامایی و لیسانسیه های پروانه دار با به همراه داشتن کارت نظام پزشکی حق دارند در این انتخابات شرکت و به کاندیداهای مورد نظر خود رای دارند.

به گفته تهران، کاندیداها از 23 بهمن تا دوم اسفند، به مدت 10 روز برای تبلیغات فرصت دارند و در روز چهارم اسفند انتخابات نظام پزشکی کل کشور توسط هیئت نظارت و اجرایی شهرستانها برگزار می شود.





مسن ترین و جوان ترین کاندیداها

ثبت نام از داوطلبین ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران، 11 دی ماه 1391 به پایان رسید و بر این اساس از میان 164 کاندید شرکت در این دوره از انتخابات، 146 مرد و 18 تن زن بودند.

بر اساس اعلام هیئت اجرایی ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران، پس از اتمام زمان ثبت نام از داوطلبین شرکت در انتخابات نظام پزشکی تهران، مدارک افراد برای بررسی صلاحیتها و تایید نهایی به هیئت نظارت ارسال و پس از بررسی تا 26 دی ماه جاری به هیئت اجرایی اعلام خواهد شد.

بر اساس آمارهای رسیده، مسن ترین فرد شرکت کننده در این دوره از انتخابات یک جراح عمومی با 79 سال و جوان ترین فرد نیز پزشک عمومی با 30 سال سن اعلام شده است. همچنین آمار ثبت نام شدگان به تفکیک گروه شامل 103 نفر پزشک، 20 داروساز، 21 دندانپزشک، 11 نفر از گروه پروانه دار، 5 ماما و 4 تن نیز از گروه علوم آزمایشگاهی است.