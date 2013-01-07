کارگروه امداد و نجات استان در جمعیت هلال احمر گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل هلال احمر استان گیلان ظهر امروز دوشنبه در این نشست افزود: با عملکرد و فعالیت خوب نیروهای امدادی و ارائه خدمات مطلوب به آحاد جامعه می توان به یقین گفت توان و ظرفیت هماهنگی تیم های امدادی هلال احمر بسیار بالاست.

جمشید محمدی افزود: همه امدادگران به نوبه خود تلاش می کنند تا با ارتقای علم و دانش، حفظ ارزش ها، رفتار انسانی و اخلاق اسلامی بیش از پیش این هماهنگی و تعامل در جهت خدمت بیشتر به افراد جامعه افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به اینکه هیچ فعالیتی با ارزش تر از نجات جان انسانها نیست، اعلام کرد: به تناسب توانمندی بالای عزیزان در حوزه امداد و نجات انتظارات از این حوزه بالا بوده و امید است همکاران این حوزه حیات بخش با برخورداری از ادب، متانت و توانمندی ارائه دهنده خدماتی مطلوب به افراد جامعه باشند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان و امدادگران اظهارداشت: دقت بر زحمات و تلاش های امدادگران امری اجتناب ناپذیر بوده و در جمعیت هلال احمر مورد توجه قرار می گیرد.

وی در ادامه پرداخت به موقع حق الزحمه امدادگران را از جمله مسائل مهم عنوان کرد و یادآورشد: تاکنون با پیگیری ها و دقت نظر بر روی آن به صورت منظم و ماهانه پرداخت شده تا آنان با انگیزه بیشتر و بدون دغدغه خاطر در ارائه خدمات امدادی به افراد جامعه تلاش کنند.

لزوم تعامل هر چه بیشتر نهادهای امدادرسان و اعضای کارگروه امداد و نجات استان

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان نیز در این نشست ضمن ابراز خرسندی از عملکرد مطلوب اعضای کارگروه امداد و نجات و ایجاد فضای همکاری بین بخشی بر تعامل هر چه بیشتر نهادهای امدادرسان و اعضای کارگروه امداد و نجات استان تاکید کرد.

سیاوش غلامی آموزش و ایجاد توانمندی بیشتر نیروها به منظور کاهش خسارات و تلفات ناشی از حوادث و بلایا را از ضروریات دانست و بر لزوم افزایش سطح آگاهی و ارتقای توانمندی کارکنان ادارات و اعضای کارگروه بیش از پیش اشاره کرد.

در ادامه هریک از نمایندگان اعضای کارگروه امداد و نجات به ارئه نقطه نظرات خود در خصوص افزایش توانمندی خدمات امدادی در حوادث و بلایا پرداختند.