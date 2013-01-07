نزدیکی ام به یک گروه به معنای موافقت با همه حرفای آنها نیست/اصولگرایان همدیگر را تخریب نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، دبیر کل و جمعی از اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز دوشنبه با آیت‌الله مصباح یزدی دیدار کردند.

آیت‌الله مصباح یزدی در ابتدای این دیدار با این دعا که "خداوند سایه رهبر معظم انقلاب را بر سر همه ما مستدام بدارد" ادامه داد: ایشان بزرگترین راهنمایی هستند که ما را در شناخت حق و باطل راهنمایی می‌کنند.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تاکید بر ضرورت توجه به نعمت وجود رهبر معظم انقلاب و همچنین با اشاره به سوابق روشن ایشان در پیش و پس از انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: ما مثل ایشان هیچ کسی را نداریم، لذا باید قدر چنین رهبری را بدانیم و طبق نظر ایشان عمل کنیم. باید دست ما به اشاره رهبر انقلاب باشد و بر اساس آن حرکت کنیم، چرا که رهنمودهای ایشان برای ما حجت شرعی و اطمینان بخش است.

آیت‌الله مصباح یزدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی از برکاتی که نصیب جامعه ما شده، حضور گروه‌های متدین، با انگیزه و علاقمند به اسلام و انقلاب است، تصریح کرد: این گروه ها با ویژگی‌های ذکر شده، خدمات بزرگی به کشور و انقلاب انجام داده اند و برکات آن نصیب مردممان شده است.

وی با بیان اینکه قلباً به همه گروه‌هایی که به اصولگرایی معروف هستند،‌ارادات دارم و آنها را متدین، فعال، مخلص، رنجدیده و آماده تحمل سختی‌ها و تحمت‌ها می‌دانم، افزود: در سوی دیگر گروه‌هایی در مقابل اصولگرایان قرار دارند که بر اساس تجربه و عقل و آنچه درک کرده‌ایم، حسن نیتشان در حد نصاب نیست. این گروه‌ها منافع خود و بستگان و مقام و پستشان را بر منافع جامعه اسلامی ترجیح می‌دهند.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: ما دست کم به چنین گروه‌هایی(گروه‌های مقابل اصولگرایان) اعتماد نداریم و برای بعضی از این موارد حتی باید به دلیل رفتارهایشان با آنها مقابله هم بکنیم. و نه تنها عدم صلاحیت آنها را باید تایید کنیم، بلکه باید جلوی فسادهایی که از ناحیه آنها پیش می آید گرفته شود.

آیت‌الله مصباح یزدی تصریح کرد: یکی از امارات ما در این مسئله، این است که افراد مذکور در مقابل فتنه 88 موضعی نگرفتند و بنده بینی و بین الله هنوز برای برخی از رفتارهای این گروه‌ها در فتنه 88 توجیهی ندارم.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) توضیح داد که منظور وی از این گروه‌ها، "فتنه گران، حامیان آنها و ساکتین فتنه و کسانی هستند که الان به عنوان سران فتنه در داخل شناخته شده یا معروف هستند."

آیت‌الله مصباح یزدی همچنین ادامه که داد در بین اینها کسانی هستند که متاسفانه برخی از آنها سالها به کشور خدمت کردند و از طرف امام(ره) هم حکم داشتند.

وی با تأکید بر اینکه گروه‌های ذکر شده کارشان در فتنه هیچ توجیه نداشته برای ما کارشان توجیه ندارد و ما نمی توانیم اینجور رفتارها را با حسن ظن توجیه کنیم، لذا باید حساب اینها را از حساب اصولگرایان جدا بدانیم، خاطرنشان کرد: اما سایرین که با اخلاص عمل کردند، در مقابل فتنه 88 موضع گرفتند و وفاداریشان را نسبت به ولایت نشان دادند، ما همه این گروه ها را خادم می دانیم و به خاطر همین واقعاٌ دوستشان داریم. البته خواه ناخواه هم اختلاف نظرهایی بینشان هست، هرچند ایده آل این است که سازوکاری وجود داشته باشد که اختلاف نظرها برداشته شود و همه این گروه‌ها یک خط مشی سیاسی داشته باشند، اما این یک "ایده آل" است و تجربه تاریخی از بدو اسلام تا کنون نشان می‌دهد "چنین چیزی عملی نیست."

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) مجددا تأکید کرد: اینکه توقع داشته باشیم که همه خوبان تشخیصشان درباره یک کاندیدا یکی شود، عملی نیست مگر اینکه امر دایر باشد که اگر ما به این فرد رای ندهیم، فرد فاسدی رای می آورد که در اصلاحات گاهی اتفاق افتاد.

آیت‌الله مصباح یزدی ادامه داد: این فکر که همه توافق کنند بر روی یک نفر عملی نیست. این بهترین حالت است، اما در یک صورت محقق می شود و آن اینکه رقیب قوی وجود داشته باشد که احتمال برنده شدن او باشد. و به عنوان ثانوی روی آن توافق کنند تا فردی مفسد و خائن سر کار نیاید.

وی با تأکید بر اینکه "ما همه مصالح اسلام و انقلاب را می خواهیم و نمی توانیم بی تفاوت باشیم"، ادامه داد: اما آنچه عملی است و اقل کار به عنوان وظیفه دینی است، آن است که سعی کنیم در انتخاب افراد، مشخصات و شاخص‌هایی که باید رعایت شود را با هم توافق کنیم. این کار مشکلی نیست. حال ممکن است یک عده روی یک شاخص کمتر و یک عده بیشتر تاکید داشته باشند ولی در اصل شاخص ها که حتما باید این شاخص باشد یا نباشد هیچ اختلافی وجود ندارد. معمولا همه بر علاقمندی به اسلام، انقلاب، ولایت فقیه و کارآیی تاکید دارند که اینها شرایط عمومی است که هر مسئولی باید داشته باشد.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: بعد از توافق بر سر شاخص‌ها، باید سعی کنیم بینی و بین الله مصداق را بر این اساس تعیین کنیم. باید به همه توصیخ کنیم که اغراض را کنار بگذاریم و هر کس به این مصداق ها نزدیک تر بود او را انتخاب کنیم.

آیت‌الله مصباح یزدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بعد از جنگ تحمیلی با توجه به وضعیت اقتصادی و خرابی های جنگ، خواسته همه مردم این بود که کسی بیاید که بتواند خرابی‌های جنگ را اصلاح کند و بتواند رفاه نسبی به وجود آورد، اظهار داشت: اما در آن دوران اینکه چه اندازه فرهنگ و ارزش‌های دینی و ارزش‌های انقلاب مورد توجه قرار گیرد، آنگونه که باید مورد توجه همه نبود و اینهم به دلیل سختی هایی بود که در 8 سال دفاع مقدس وجود داشت. اما در سال‌های بعد که ضعف‌های فرهنگی، فسادهای اداری، اخلاقی، سوءاستفاده های مالی، فسادهای اجتماعی و ... آشکار شد؛ همگان متوجه شدند که چیزهای دیگری هم غیر از شکم و اقتصاد مهم است.

وی با اشاره به اینکه "مقام معظم رهبری بیش از 20 سال روی تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و غارت فرهنگی تکیه کردند، اما متاسفانه آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفت"، تصریح کرد: تفاوت کمبودهای اقتصادی و فرهنگی در این است که آدم گرسنه سریعاً برای رفع گرسنگی فشار می‌آورد اما کمبود فرهنگی به این زودی خود را نشان نمی‌دهد، چه آنکه سال‌ها پس از دوران بعد از جنگ، دیدید که بی‌توجهی به تهاجم فرهنگی کار ما را به دوران اصلاحات کشاند که به اصلی ترین مسائل دینی در روزنامه ها و رسانه‌ها توهین می شد و در نزد بعضی افراد، آب از آب هم تکان نمی‌خورد.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: همین روند باعث شد که در آستانه انتخابات نهم ریاست جمهوری، شعارهای انقلاب ضرورت بیشتری پیدا کند. باعث شد مردم از کسی حمایت کنند که شعار انقلاب بدهد. کسانی این را فهمیدند که یا از هوششان بود یا از روی ایمانشان. آنها فهمیدند که مردم تشنه شعارهای انقلاب هستند و در سوی دیگر برخی هم که ما از آنها توقع داشتیم، به این موضوع توجه نکردند.

آیت‌الله مصباح یزدی در ادامه سخنان خود بار دیگر بر این نکته که ما راهی جز تکیه کردن بر شاخص‌ها نداریم، تاکید کرد و خطاب به گروه‌های اصولگرا از آنان خواست که همدیگر را تخریب نکنند، چرا که هدف مشترک همه این گروه‌ها دین و انقلاب است.

وی در ادامه تأکید کرد که همه اصولگرایان را دوست دارد و به مجموعه گروه های اصولگرا به همه آنها علاقمند است.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: "البته ممکن است گروهی را بیشتر بپسندم اما درباره آن گروه نیز معنایش آن نیست که هرچه آنها بگویند من قبول داشته باشم. نسبت آنها با من مناسب تر است ولی من به همه گروه های اصولگرا خوش بین هستم."

آیت‌الله مصباح یزدی در پایان سخنان خود با تأکید بر لزوم تواصع به حق و تواصع به صبر، خاطرنشان کرد: باید نسبت به برادران ایمانی خود تا زمانی که در مقابل حق نایستاده اند، خوش بین باشیم و نظر مشورتی خود را هم ارائه بدهیم. شما نظر و دلیل خود را بگوئید، دیگری هم نظر و دلیلش را بگوید. همدیگر را متهم و تخریب نکنیم.

آیت الله مصباح یزدی در ابتدای سخنان خود خطاب به اعضای جمعیت ایثارگران گفت: "تشریف فرمایی عزیزان و سرورانی به این موسسه که خانه خود شماست، را خوش آمدگویی می‌گویم"

همچنین حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران در ابتدای این دیدار تاریخچه ای ازفعالیت اصولگرایان از زمان دوران اصلاحات را بیان کرد. وی تاکید کرد: گروه‌های سیاسی باید به نیابت از حضرت ولی عصر منویات ولی فقیه را محقق کنند.



وی ادامه داد: باید آنچه را که از رهنمودها و دستورات ایشان مقام معظم رهبری می فهمیم، سر لوحه کارمان باشد. جمعیت ایثارگران بر این اساس شکل گرفته و فعالیت‌های خود را بر همین محور تنظیم کرده است. که خوشبختانه در طول سالهای گذشته، مورد تایید بزرگان بوده است.

فدایی همچنین ادامه داد: به برکت اباعبدالله وهیئت های مذهبی، اکثر اعضای جمعیت ایثارگران با هیئت و مسجد و روحانیت بزرگ شده‌اند. و دینشان را از روحانیت گرفته اند و قائل به این هستند که دین پاسخگوی امر دنیا و آخرت آنهاست و غیر از مسیر روحانیت و با روش فقه سنتی مورد اشاره امام، روش دیگری را برای حکومت نمی پسندند.

وی همچنین ضمن ارائه گزارشی از تلاش های صورت برای وحدت اصولگرایان، تاکید کرد: وحدت هزینه دارد و برای تحقق آن برای گذشت کرد.