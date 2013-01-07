غرب لیبی را به حال خود رها کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی با اشاره به شرایط لیبی آورده است: لیبی جدید هر ازگاهی با اخبار ناراحت کننده اش ما را شگفت زده می کند.این نشانه بی ثباتی و نبود امنیت در لیبی و ضعف سلطه دولت مرکزی بر تمامی مناطق این کشور است.

اخیرا محمد المقریف رئیس پارلمان لیبی از یک سوء قصد تروریستی جان به در برد. وی که به "سبها" در جنوب لیبی برای دیدار با رهبران محلی، حل مشکلات قبیله ای و پایان دادن به درگیری های مسلحانه به این منطقه رفته بود مورد سوء قصد تروریستی قرار گرفت.

القدس العربی در ادامه می افزاید: اخبار منتشر شده حاکی است که گروهی از افراد مسلح به منزلی که رئیس پارلمان لیبی در آن بود حمله کردند و با محافظان با تبادل آتش پرداختند که شماری ازآنها زخمی شدند اما به المقریف آسیبی نرسید.

مقامات لیبی به سبب هرج و مرج و بی ثباتی منطقه صحرایی جنوب این کشور را منطقه بسته اعلام کردند.این تصمیم پس از نفوذ گروههای اسلامی مسلح به این منطقه، شدت گرفتن درگیری های قبیله ای و تبدیل آن به جنگلی از سلاح و شبه نظامیان اتخاذ شده است.

القدس العربی می افزاید: البته نباید تصور کنیم که فقط جنوب لیبی نا امن است زیرا شمال و شرق لیبی نیز اوضاعی بی ثبات دارد. هفته گذشته یک مسئول لیبیایی در شهر بنغازی هدف آدم ربایی قرار گرفت و چندی بعد جسد شکنجه شده وی پیدا شد.

این روزنامه می نویسد: اگر فساد را نیز به بی ثباتی امنیتی این کشور بیفزاییم تصویری دردناکتری از لیبی خواهیم دید.حیف و میل بیت المال، اختلاسهای میلیونی و در برخی موارد میلیاردی از مشکلات لیبی است.این در حالی است که شبکه های تلویزیونی محلی به شکل قارچ گونه ای در حال افزایش است.

القدس العربی می افزاید: کسانی که از لیبی می آیند معتقدند که مقامات جدید لیبی موفقیتی در برقراری آشتی ملی نداشته اند. برخی خبرها نیز از تحرکاتی برای جذب جوانان در سازمانهای مسلح برای بی ثبات کردن لیبی حکایت دارد که اگر صحت داشته باشد به مثابه فاجعه ای برای این کشور است.

این روزنامه می نویسد: وزیر کشور تونس در اظهاراتی گفته بود که نرخ سلاح کلاشینکوف ساخت روسیه در تونس از ده دلار فراتر نمی رود و بخش اعظم این سلاحها از لیبی وارد می شود.

این روزنامه افزود: کشورهای غربی موفق به تغییر نظام لیبی شدند اما کمکی به برقراری امنیت و ایجاد زیر ساختها و موسسات در این کشور نکردند. آنها به محض از جریان نفتی به بازارهای جهانی مطمئن شدند دیگر اقدامی به عمل نیاورند.