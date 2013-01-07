وزیر ارشاد جانشین جوانفکر را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در متن حکم سید محمد حسینی خطاب به امیدی شهرکی آمده است: «آگاهی، زیر بناییترین عامل رشد اندیشههای یک ملت است و هیچ تغییری در بنای افکار و به تبع آن، ارتفاع و ارتقاء زندگی اجتماعی یک ملت، صورت نمیپذیرد تا علم و آگاهی یک جامعه در مسیر تعالی قرار نگیرد.
خبر عنصر اصلی این تحول است به شرط آنکه از منبعی ذیصلاح ناشی شود تا هم دوستان را حبرت دهد و هم دشمنان را عبرت!
و خبرگزاری مأموریتی اینچنین دارد و به تعبیر رهبر عزیزمان، خبرگزاری جبهه مواجهه با دشمن خارجی است.
به تضمین تعهد جنابعالی و تائید مجمع عمومی به سمت «مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران» منصوب میشوید.
انتظار دارد در بخش اطلاعرسانی صحت، سرعت و دقت منشأ اعتبار و جذب و جلب و تعلق مخاطب، مناط ابتکار و در صحنه نبرد نرم، تبصیر و تحلیل و تقابل دستور کار قرار گیرد.
در ارتباط با همکاران و همراهان، همدلی و هماهنگی و همیاری، انتظار به جایی است.
توفیق، رفیق طریق تلاشتان باد.»
امیدی شهرکی، پیش از این مدیرکل سیاسی دفتر رئیس جمهور بوده است.
علیاکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، هماکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری میکند.
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