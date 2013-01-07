  1. فرهنگ و ادب
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

وزیر ارشاد جانشین جوانفکر را منصوب کرد

وزیر ارشاد جانشین جوانفکر را منصوب کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی مجید امیدی شهرکی را به سمت مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در متن حکم سید محمد حسینی خطاب به امیدی شهرکی آمده است: «آگاهی، زیر بنایی‌ترین عامل رشد اندیشه‌های یک ملت است و هیچ تغییری در بنای افکار و به تبع آن، ارتفاع و ارتقاء زندگی اجتماعی یک ملت، صورت نمی‌پذیرد تا علم و آگاهی یک جامعه در مسیر تعالی قرار نگیرد.

خبر عنصر اصلی این تحول است به شرط آنکه از منبعی ذیصلاح ناشی شود تا هم دوستان را حبرت دهد و هم دشمنان را عبرت!
و خبرگزاری مأموریتی اینچنین دارد و به تعبیر رهبر عزیزمان، خبرگزاری جبهه مواجهه با دشمن خارجی است.

به تضمین تعهد جنابعالی و تائید مجمع عمومی به سمت «مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.
انتظار دارد در بخش اطلاع‌رسانی صحت، سرعت و دقت منشأ اعتبار و جذب و جلب و تعلق مخاطب، مناط ابتکار و در صحنه نبرد  نرم، تبصیر و تحلیل و تقابل دستور کار قرار گیرد.

در ارتباط با همکاران و همراهان، همدلی و هماهنگی و همیاری، انتظار به جایی است.

توفیق، رفیق طریق تلاشتان باد.»

امیدی شهرکی، پیش از این مدیرکل سیاسی دفتر رئیس جمهور بوده است.

علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند.

کد مطلب 1785786

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