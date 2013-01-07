  1. دانشگاه و فناوری
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۹

خیام نکویی اعلام کرد:

معرفی کانونهای دانش و صنعت فعال/ حمایت 30 میلیونی از کانونها

معرفی کانونهای دانش و صنعت فعال/ حمایت 30 میلیونی از کانونها

معاون نوآوری و فناوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از معرفی کانونهای دانش و صنعت برتر در سومین اجلاس کانونها خبر داد و گفت: در این اجلاس همچنین شرکتهای دانش بنیانی که دارای دستاوردهای تحول آور باشند معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی خیام نکویی در نشست خبری امروز دوشنبه با اشاره به جزئیات برگزاری سومین اجلاس کانونهای هماهنگی دانش و صنعت، افزود: در این اجلاس با بررسی عملکرد 66 کانون هماهنگی دانش و صنعت از تعدادی از این کانونها که دارای فعالیتهای تاثیرگذاری هستند تقدیر می‌شود.
 
معاون نوآوری و فناوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه این کانونها در حوزه‌های مختلف فعال هستند، اظهار داشت: از این تعداد کانون دانش و صنعت، 45 درصد در حوزه کشاورزی، 52 درصد در حوزه صنعت و 3 درصد در حوزه خدمات فعال هستند.
 
برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای کانونها

وی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی را از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه ذکر کرد و ادامه داد: در این نمایشگاه 50 شرکت دانش بنیان که دستاوردهای آنها در حوزه کانونهای دانش و صنعت است دستاوردهای خود را عرضه می‌کنند.
 
معرفی 5 شرکت دانش بنیان برتر

خیام نکویی از معرفی 5 شرکت برتر در سومین اجلاس کانونهای دانش و صنعت خبر داد و خاطرنشان کرد: در این اجلاس طرحهایی که از سوی شرکتهای دانش بنیان بخش خصوصی که تحول آفرین بودند معرفی خواهند شد.
 
میزان حمایتهای معاونت علمی از کانونها

معاون نوآوری و فناوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به حمایتهای مالی معاونت علمی از کانونهای دانش و صنعت، اضافه کرد: تاکنون به هر یک از کانونهای هماهنگی دانش و صنعت به میزان یک میلیارد ریال و در مجموع 66 میلیارد ریال حمایت مالی شده است.
 
وی ادامه داد: علاوه بر اینها از کانونهایی که دارای دستاوردهای شاخص باشند و اقدام به برگزاری جشنواره و نمایشگاه کنند به میزان 30 میلیون تومان حمایت می شوند.
 
به گفته خیام نکویی تاکنون 13 کانون دانش و صنعت از این تسهیلات بهره مند شدند.
کد مطلب 1785789

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها