معرفی کانونهای دانش و صنعت فعال/ حمایت 30 میلیونی از کانونها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی خیام نکویی در نشست خبری امروز دوشنبه با اشاره به جزئیات برگزاری سومین اجلاس کانونهای هماهنگی دانش و صنعت، افزود: در این اجلاس با بررسی عملکرد 66 کانون هماهنگی دانش و صنعت از تعدادی از این کانونها که دارای فعالیتهای تاثیرگذاری هستند تقدیر می‌شود.



معاون نوآوری و فناوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه این کانونها در حوزه‌های مختلف فعال هستند، اظهار داشت: از این تعداد کانون دانش و صنعت، 45 درصد در حوزه کشاورزی، 52 درصد در حوزه صنعت و 3 درصد در حوزه خدمات فعال هستند.



برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای کانونها





وی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی را از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه ذکر کرد و ادامه داد: در این نمایشگاه 50 شرکت دانش بنیان که دستاوردهای آنها در حوزه کانونهای دانش و صنعت است دستاوردهای خود را عرضه می‌کنند.



معرفی 5 شرکت دانش بنیان برتر





خیام نکویی از معرفی 5 شرکت برتر در سومین اجلاس کانونهای دانش و صنعت خبر داد و خاطرنشان کرد: در این اجلاس طرحهایی که از سوی شرکتهای دانش بنیان بخش خصوصی که تحول آفرین بودند معرفی خواهند شد.



میزان حمایتهای معاونت علمی از کانونها





معاون نوآوری و فناوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به حمایتهای مالی معاونت علمی از کانونهای دانش و صنعت، اضافه کرد: تاکنون به هر یک از کانونهای هماهنگی دانش و صنعت به میزان یک میلیارد ریال و در مجموع 66 میلیارد ریال حمایت مالی شده است.



وی ادامه داد: علاوه بر اینها از کانونهایی که دارای دستاوردهای شاخص باشند و اقدام به برگزاری جشنواره و نمایشگاه کنند به میزان 30 میلیون تومان حمایت می شوند.



به گفته خیام نکویی تاکنون 13 کانون دانش و صنعت از این تسهیلات بهره مند شدند.