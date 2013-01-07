آتش سوزی در خانه پیرمرد تنها/واژگونی تریلر در شهر ری

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین حادثه، رعایت نکردن اصول صحیح رانندگی، واژگونی یک دستگاه تریلر را در جوی آب میدان نماز شهر ری رقم زد.

در پی تماس شهروندان عبوری با سامانه 125، مبنی بر واژگونی تریلر، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 6 و 22 دقیقه امروز بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 90 را به شهرری، میدان نماز، ابتدای خیابان امام حسین(ع) اعزام کرد.

علی اکبر میرزایی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: در محل حادثه یکدستگاه تریلر پس از انحراف از مسیر اصلی در داخل جوی آب خیابان نیمه واژگون شده بود. آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل با قطع سیستم برق خودرو و کشیدن نوار احتیاط و بررسی کامل خودرو برای اطمینان از نبود نشت گازوئیل محل را به عوامل راهور تحویل دادند.

فرمانده آتش نشانان خاطرنشان کرد: راننده خودرو نیز قبل از رسیدن آتش نشانان از خودرو خارج شده بود.

مهار آتش سوزی در خانه

در دومین عملیات، آتش سوزی منزل مسکونی در هاشم آباد با تلاش آتش نشانان دو ایستگاه مهار و خاموش شد.

در پی تماس همسایگان ساختمان مسکونی با سامانه 125 مبنی بر بروز آتش سوزی در منزل مسکونی، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 15 و 20 دقیقه دیروز بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 24، 99 و نردبان 32 متری را به محل حادثه در خیابان خاوران، محله هاشم آباد اعزام کرد.

علی طاهرمیرزایی(افسر آماده منطقه دو عملیات) در این باره گفت: در هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، طبقه اول یک آپارتمان 4 طبقه کاملاً شعله ور شده و دود و شعله زیادی از آن به بیرون زبانه می کشید و در حال گسترش و سرایت به قسمتهای دیگر خانه بود. بنا بر اظهار مالک ساختمان که یک پیرمرد بود، آتش به طور ناگهانی از قسمت اتاق خواب شروع شده و این مرد با دیدن شعله های آتش و دود از همسایگان درخواست کمک کرده بود.

افسر آماده منطقه دوعملیات افزود: آتش نشانان به محض رسیدن، بی درنگ پس از ایمن سازی محل حادثه با قطع سیستم برق و گاز ساختمان با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده، دستگاه تنفسی و لوله های آبرسان شعله های آتش را قبل از سرایت به قسمتهای دیگر ساختمان و همچنین ایجاد خسارت بیشتر مهار و خاموش کردند.

طاهر میرزایی بابیان اینکه کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی علت رخ داد این آتش سوزی هستند خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از لکه گیری کامل و تخلیه دود و دادن تذکرات ایمنی به مالک به ماموریت خود پایان دادند.

خوشبختانه با حضور به موقع ناجیان 125 در این حادثه به هیچ کسی آسیبی وارد نشد و تنها خسارت مالی بر جای ماند.

تصادف خاور و وانت

در آخرین حادثه هم، بی احتیاطی راننده یکدستگاه وانت که به شدت با یکدستگاه خاور در بزرگراه آوینی برخورد کرده بود وی را روانه بیمارستان کرد.

در پی تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 125 مبنی بر بروز حادثه رانندگی ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 21 و 45 دقیقه دیروز بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 9 را به شرق به غرب بزرگراه آوینی، بعد از اتوبان سلمان فارسی اعزام کرد.

داود رضایی فرمانده آتش نشانان در این باره اظهار داشت: یک دستگاه خودروی وانت درحال حرکت درمسیر شرق به غرب بزرگراه آوینی بود که ناگهان به شدت با قسمت عقب یک دستگاه خاور برخورد می کند و راننده وانت بشدت دچار آسیب دیدگی از قسمت سر و دست وپا شده بود که قبل از رسیدن آتش نشانان از سوی رانندگان عبوری از خودرو خارج شده بود.

وی افزود: آتش نشانان برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی دیگر همزمان با ایمن سازی محل حادثه، برق وگاز خودروها را قطع و سپس با استفاده از تجهیزات مخصوص از نشت بنزین نیز جلوگیری کردند و مصدوم این حادثه را به عوامل اورژانس تحویل دادند.

علت این حادثه توسط عوامل راهور در دست بررسی است.