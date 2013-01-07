تجار ایرانی از فرصت های کشور ارمنستان برای رونق و ارتقای تجارت بهره ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، لئون آهارونیان ظهر روز دوشنبه در جمع فعالان اقتصادی و بازرگانی استان مرکزی در اراک از ثبت مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان خبر داد و افزود: مرکز تجاری ایرانیان با حمایت مقامات دو کشور در ایروان به ثبت رسیده و هم اکنون این طرح در مرحله واگذاری سهام به تجار متقاضی است.



آهارونیان ارزش این مرکز تجاری را 10 میلیون دلار برشمرد و اضافه کرد: مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان در شهر ایروان در فضایی به وسعت 18 هزار مترمربع در نظر گرفته شده و شامل مجموعه ای از دفاتر اداری، امکانات نمایشگاهی، سوپرمارکت و فروشگاه های مجهز، امکانات گمرکی، خدمات بسته بندی، انبارهای سرباز و سرپوشیده، مرکز تبلیغات و شبکه ماهواره ای و رستوران ها است.

خریداران سهام مرکز تجاری در ارمنستان اجازه اقامت در آن کشور را می گیرند



رییس اتاق مشترک ایران و ارمنستان با تاکید برای مشارکت تجار ایرانی ارزش سهام این مرکز در قالب پنج میلیون برنامه ریزی شده است. اظهارداشت: خریداران سهام مرکز تجاری در ارمنستان اجازه اقامت در آن کشور را می گیرند و با ورود ارمنستان به بازار مشترک جهانی تا شش ماه آینده، سهامداران این مرکز تجاری می توانند از تخفیف 30 درصدی اجاره امکانات مرکز بهره مند شوند.



مدیرعامل مرکز تجاری ایرانیان در کشور ارمنستان نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه پیشنهاد تشکیل این مرکز تجاری از سوی استان مرکزی بوده برای تجار این استان سهم ویژه ای پیش بینی شده و تولیدگنندگان و بازرگانانی که تمایل خرید سهام داشته باشند با تورهای هفتگی می توانند از نزدیک با موقعیت محل و امکانات آشنا شوند.

مدیریت این مرکز تجاری به طور کامل با بخش خصوصی است



شاهرخ ظهیری افزود: مدیریت این مرکز تجاری به طور کامل با بخش خصوصی و محوریت اعضای اتاق بازرگانی است و هدف از راه انداری این مرکز ایجاد زنجیره قوی بازاریابی و توسعه تجارت کالاهای ایرانی در کشور ارمنستان است.



رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی اراک نیز در این نشست گفت: بازار ارمنستان و کشورهای روسیه، گرجستان و اروپای شرقی در شرایط تحریم برای ایران اهمیت ویژه ای دارد و به عنوان یک سیاست راهبردی تجاری دنبال می شود.



محمدرضا جعفری افزود: کشور ارمنستان می تواند از طریق ایران به آب های آزاد دست یابد و ایران نیز می تواند از طریق مرکز تجاری در ارمنستان تامین مواد اولیه و بازارهای هدف مطمئن را دنبال کند.



در این نشست فعالان اقتصادی و تجاری استان مرکزی در خصوص چگونگی نحوه مشارکت در خرید سهام مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان بحث و تبادل نظر کردند.



کشور ارمنستان با 48 کیلومتر مرز مشترک با ایران از دیرباز با جمهوری اسلامی مراودات فرهنگی، تجاری و اجتماعی داشته و جمعیت آن با 29 هزار و 800 کیلومتر مساحت هم اکنون سه میلیون و 232 هزار نفر است