اختصاص 572 میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی به آبفار مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقازاده ظهر دوشنبه در گردهمایی آموزشی عاملان ذیحساب و کارشناسان حسابداری شرکت آبفار استان با اشاره به سهم صندوق هدفمندسازی یارانه ها از درآمدهای شرکت گفت: صندوق هدفمند سازی یارانه ها در سال گذشته 17 میلیارد و 193 میلیون ریال و امسال تاکنون 122 میلیارد ریال برداشت کرده است.

وی افزود: در صورتی که با حذف آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف، درآمدی از محل هدفمندی یارانه ها حاصل نشده و هزینه های برق تاسیسات، مواد اولیه گندزدایی، آزمایشگاهها و سایر هزینه ها افزایش چشمگیری داشته است.

آقازاده، مدیریت هزینه و نقدینگی را اصل مهم در امور حسابداری و مالی برشمرد و اظهار داشت: امروز که تکیه ما روی منابع غیر نفتی است تمامی حسابداران و عاملان ذیحساب باید با مدیریت هزینه و نقدینگی،مهندسی ارزشها، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، صرفه جویی در هزینه ها.آشنا شوند.

وی منابع انسانی را به عنوان منبع و سرمایه شرکت خواند و گفت: این سرمایه های عظیم انسانی باید با برنامه ریزی درست از حالت بالقوه به نیروی بالفعل تبدیل شوند تا بتوانیم در دنیای امروز که دنیای مشتری مداری است، در رسیدن به اهداف شرکت به کارایی و اثربخشی مورد نظر برسیم.

آقازده گفت: در سال گذشته از محل اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بیش از 572 میلیارد و 275 میلیون ریال اعتبار مصوب داشتیم که نسبت به سال قبل از آن جهش دو برابری اعتبارات را شاهد بودیم و توانستیم از این مبلغ بیش از 493 میلیارد و 51 میلیون ریال را دریافت کنیم که با رشد 86 درصدی سالی پربار و خوب را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: 115 میلیارد و 957 میلیون ریال در سال 90 از محل منابع داخلی و کمک به زیان اعتبار مصوب داشتیم که مبلغ 98 میلیارد و 414 میلیون ریال از این اعتبار دریافت شد.

تاکید بر آموزشهای کاربردی

رئیس اداره منابع انسانی و تحول اداری شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران، سعی شرکت را به سوی آموزشهای کاربردی بیان کرد و افزود: تمرکز شرکت بر این است که آموزشها در راستای نیازهای واقعی شرکت باشد و روی این اصل برنامه ریزی آموزش صورت می گیرد.

قدرت الله یزدانی یکی از محاسن اصلی دوره های آموزشی را تبادل اطلاعات و آشنایی کارکنان با تجربه های یکدیگر دانست و گفت: در دوره تحصیلات عالیه تکیه بر آموزشهای تئوری و عملی است اما در آموزشهای ضمن خدمت کارکنان شیوه های آموزشی کاربردی را فرا می گیرند.

وی ادامه داد: عصر حاضر عصر آگاهی و دانایی محور بوده که کارکنان باید ضمن فراگیری دانش های لازم با توجه به اصل مشارکت و تعامل با دیگران در راستای اهداف شرکت و تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار دهند در غیر این صورت خسارت تلقی می شود.

یزدانی، آموزش درست نیروی انسانی را سرمایه بزرگ شرکت مطرح کرد و گفت: اگر این آموزشها با برنامه ریزی خوب انجام شود و کارکنان حضوری فعالانه داشته باشند یقینا بازدهی خوبی خواهد داشت.