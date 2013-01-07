احتمال تاخیر در سفر ماه جاری آبه به آمریکا وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ژاپن تایمز، قرار است شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در ماه جاری سفری به آمریکا داشته باشد که در جریان این سفر وی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد.

وی قرار است در این سفر بر مسائل امنیتی و توافقات دو کشور در حوزه امنیت تاکید کند.

اما در همین زمان یوشیهیده سوگا وزیر کابینه امروز دوشنبه از احتمال به عقب افتادن این سفر و انجام آن در زمانی در ماه فوریه و یا دیرتر خبر داد.

سوگا که در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می کرد، گفت که برنامه ریزی سخت سیاسی از سوی آمریکا تعیین تاریخی برای دیدار اوباما و آبه را مشکل کرده است.

ژاپن تایمز درباه نتایج منفی این تاخیر می نویسد: با توجه به اینکه نخست وزیر بطور مکرر تاکید کرده که تقویت ائتلاف نظامی ژاپن و آمریکا ستون اصلی دیپلماسی وی است. آن هم در زمانی که این کشور با چین و کره جنوبی اختلافات ارضی دارد. در صورتیکه سفر شیزو آبه به آمریکا به تاخیر بیفتد می تواند تاثیر بسیار مهمی بر استراتژی دیپلماتیک وی داشته باشد.

سوگا در عین حال گفت: رهبران دو کشور در گفتگوی تلفنی خود در ماه گذشته بر تقویت روابط تاکید کرده اند و هر دو ابراز امیدواری نموده اند که به زودی همدیگر را ملاقات کنند.