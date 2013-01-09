بررسی طرح واگذاری شرکتهای توزیع آب و برق به شهرداریها در مجلس

مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح توزیع شرکتهای توزیع آب و برق و گاز به شهرداری ها گفت: در واقع شرکتهایی که در حال فعالیت هستند تنها شرکتهای توزیع هستند و تولید برق، آب و گاز به عهده دولت است و این شرکتها آب و گاز و برق را از دولت خریداری و سپس توزیع می کنند.

وی ادامه داد: توزیع آب و برق و گاز معمولا بدون هماهنگی با شهرداری انجام می شود و همواره شاهد موازیکاری و دوباره کاریها هستیم. این در حالی است که از 50 سال پیش بحث هماهنگی مباحث شهری مطرح شده وهنوز در کلان شهرها اجرا نشده است.

عضو فراکسیون مدیریت شهری افزود: از جمله این دوباره کاریها می توان به این مورد اشاره کرد که شهرداری اقدام به آسفالت خیابانها می کند و پس از آن شرکتهای برق و آب و گاز همان خیابانهای آسفالت شده را تخریب می کنند و اگر یک مدیریت واحد شهری در میان باشد می توان با این قبیل هزینه ها و بی برنامگی ها مقابله کرد.

نماینده شهر لنگرود در مجلس شورای اسلامی اسلامی تصریح کرد: از همین رو لزوم واگذاری شرکت های توزیع آب و برق و گاز به شهرداریها حس می شود و می توان به طرق مختلف این هماهنگیها را ایجاد کرد. الزامی ندارد که حتما این شرکتها واگذار شود. می تواند هیئت مدیره شهرداری باشد و بر فعالیتهای آنان زیر نظر شهرداری نظارت شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح واگذاری شرکتهای توزیع به شهرداری ها در حال حاضر در دستور کار فراکسیون قرار دارد و تا پس از بررسیهای اولیه به کمیسیون عمران ارجاع داده شود.

لاهوتی در پایان یادآور شد: این طرح بحث مدیریت یک پارچه شهری را که سالها مطرح است زنده می کند و بستری برای اجرای آن به وجود می آورد. درکنار همه اینها می توان از پتانسیل شورای شهر نیز استفاده کرد و زمینه خوبی است تا شوراها نیز جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.