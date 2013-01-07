سردرگمی مسافران پرواز کرمان - تهران/ خودداری از پذیرش مسافر!

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال خبر مهر مبنی بر توقف سوخت رسانی به ایرلاین های بدهکار، پرواز کرمان - تهران در ساعت 15:40 هم در حال حاضر به دلیل نداشتن سوخت از پذیرش مسافر خودداری می کند و تعداد زیادی از مسافران در فرودگاه کرمان با سردرگمی مواجه هستند.

یکی از مسافران این پرواز در تماس با خبرنگار مهر، اعلام کرد: از 2 ساعت پیش هواپیما در فرودگاه کرمان به زمین نشسته است اما سوخت به این هواپیما نمی دهند.

وی افزود: مسئولان فرودگاه اعلام می کنند که باید ایرلاین مربوطه پول را بصورت نقدی بپردازد به همین جهت اداره کل سوخت گیری هواپیمایی کشوری به هواپیما سوخت نمی دهد، بنابراین مسافران این پرواز هم پذیرش نمی شوند.

به گفته این مسافر، هواپیمای مربوطه که متعلق به یکی از ایرلاین های مطرح کشور است هم اکنون در باند فرودگاه در انتظار سوخت است اما سوخت رسانی به آن انجام نمی شود.

گفتنی است، که سال گذشته شرکت پالایش و پخش فرودگاه های کشور اعلام کرده بود که ایرلاین ها باید به صورت نقدی پول سوخت را بپردازند که این موضوع با مذاکره میان سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی اجرایی نشد.

اما به نظر می رسد که در حال حاضر شرکت پخش، سعی دارد تا با اجرایی کردن این طرح پول سوخت هواپیما را به صورت نقدی در فرودگاه از ایرلاین ها دریافت کند.