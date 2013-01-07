به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین مرکز میان مدت اقامتی سوء مصرف کنندگان مواد مخدر در نقده، از معرفی 60 نفر معتاد بهبود یافته به بانکهای عامل جهت دریافت وام خوداشتغالی خبر داد و افزود: برای 15 نفر از معتادین بهبود یافته نیز در سال جاری پرونده مسکن مهر تشکیل شده تا در صورت فراهم شدن شرایط لازم از نعمت مسکن بهره مند شوند .

راضیه خدادوست اظهارداشت: در حال حاضر 16 مرکز سرپایی، مرکز میان مدت اقامتی سوء مصرف کنندگان موادمخدر، هفت مرکز کاهش آسیب و یک مرکز دولتی سرپایی اعتیاد در استان فعالیت می کنند .

وی نیز در رابطه با اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مواد15 و 16 که به نقش سازمان بهزیستی در خصوص صدور مجوز مراکز توضیحاتی ارایه کرد.

معاون پیشگیری بهزیستی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه این کمپ نهمین مرکز میان مدت اقامتی سوء مصرف کنندگان موادمخدر استان محسوب می شود اظهر کرد: این کمپ ظرفیت پذیرش 60 نفر معتاد مرد را دارد .

پروین محمد پوری افزود: شیوه درمان در این مرکز برپایه ایمان مداری و پرهیز مداری است که با کمک گروههای همتا انجام می شود .

وی با بیان اینکه در این مرکز سم زدایی با دارو انجام نمی شود، ادامه داد: این مرکز علاوه بر نقده، شهرستانهای مهاباد، اشنویه و پیرانشهر را نیز پوشش می دهد .