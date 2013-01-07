توصیه کارشناسان تغذیه به خوردن سیب در هوای آلوده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی افزود: میوه سیب حاوی ماده ای بنام پکتین است که می تواند سرب را از بدن دفع کند و مرکبات (پرتقال، نارنگی، لیمو و گریپ فروت)، توت فرنگی، هویج و غلات سبوس دار منابع غنی از پکتین هستند.

وی افزود: در هوای آلوده، روزانه مقادیر زیادی رادیکالهای آزاد وارد بدن می شوند رادیکالهای آزاد، اکسیژنهای آزادی هستند که به بافتها و سلولهای بدن چسبیده و باعث نابودی و تخریب سلولهای بد و یا تغییر ماهیت آنها می شوند و به دنبال آن خطر انواع بیماریهای مزمن ازجمله برونشیت، سرطانهای خون و سرطان ریه بالا می رود.

این متخصص تغذیه ادامه داد: آنتی اکسیدانها موادی هستند که می توانند اثرات مخرب رادیکالهای آزاد را خنثی کنند. ویتامینهای C , E ، بتا کاروتن و پکتین برخی از منابع غذایی آنتی اکسیدانی هستند.

وی با بیان اینکه ویتامین E در روغن سویا، روغن آفتابگردان ، روغن زیتون و سایر روغنهای گیاهی مایع وجود دارد، گفت: انواع مغزها مثل گردو، بادام ، پسته وفندق نیز از منابع خوب این ویتامین هستند. مصرف متعادل آنها نیاز به این ویتامین را تامین می کند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: بتاکاروتن موجود در سبزیها و میوه های سبز، زرد و نارنجی مانند هویج، کدو حلوایی، کلم بروکلی، اسفناج، گوجه فرنگی، انواع کلم مثل کلم بروکلی، موز و پرتقال نیز با خاصیت انتی اکسیدانی از مخاطرات آلود گی هوا می کاهد.