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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

توصیه کارشناسان تغذیه به خوردن سیب در هوای آلوده

توصیه کارشناسان تغذیه به خوردن سیب در هوای آلوده

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: مصرف حداقل یک سیب در طول روز به حفظ سلامت در هوای آلوده کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی افزود: میوه سیب حاوی ماده ای بنام پکتین است که می تواند سرب را از بدن دفع کند و مرکبات (پرتقال، نارنگی، لیمو و گریپ فروت)، توت فرنگی، هویج و غلات سبوس دار منابع غنی از پکتین هستند. 

وی افزود: در هوای آلوده، روزانه مقادیر زیادی رادیکالهای آزاد وارد بدن می شوند رادیکالهای آزاد، اکسیژنهای آزادی هستند که به بافتها و سلولهای بدن چسبیده و باعث نابودی و تخریب سلولهای بد و یا تغییر ماهیت آنها می شوند و به دنبال آن خطر انواع بیماریهای مزمن ازجمله برونشیت، سرطانهای خون و سرطان ریه بالا می رود.

این متخصص تغذیه ادامه داد: آنتی اکسیدانها موادی هستند که می توانند اثرات مخرب رادیکالهای آزاد را خنثی کنند. ویتامینهای C , E ، بتا کاروتن و پکتین برخی از منابع غذایی آنتی اکسیدانی هستند.

وی با بیان اینکه ویتامین E در روغن سویا، روغن آفتابگردان ، روغن زیتون و سایر روغنهای گیاهی مایع وجود دارد، گفت: انواع مغزها مثل گردو، بادام ، پسته وفندق نیز از منابع خوب این ویتامین هستند. مصرف متعادل آنها  نیاز به این ویتامین را تامین می کند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: بتاکاروتن  موجود در سبزیها و میوه های سبز، زرد و نارنجی مانند هویج، کدو حلوایی، کلم بروکلی، اسفناج، گوجه فرنگی، انواع کلم مثل کلم بروکلی، موز و پرتقال نیز با خاصیت انتی اکسیدانی از مخاطرات آلود گی هوا می کاهد.

کد مطلب 1785828

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