به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم شامگاه دوشنبه با حضور چهره های مطرح فوتبال دنیا در زوریخ سوییس برگزار شد و طی آن "لیونل مسی" مهاجم تیم فوتبال بارسلونا و بازیکن تیم ملی آرژانتین برای چهارمین بار عنوان بهترین بازیکن جهان را به خود اختصاص داد.

ضمن اینکه در این مراسم که علی دایی مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال ایران و بهترین گلزن جهان و کارلوس کی روش به عنوان نمایندگان ایران حضور داشتند، دل بوسکه سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا به عنوان بهترین مربی سال 2012 فوتبال جهان انتخاب شد.

براساس این گزارش، در پایان این مراسم برترین های فوتبال جهان به شرح زیر معرفی شدند:



* بهترین بازیکن فوتبال مردان: لیونل مسی

*بهترین بازیکن فوتبال زنان: ابی وامباک (بازیکن تیم ملی فوتبال زنان آمریکا)

* بهترین مربی فوتبال مردان: ویسنته دل بوسکه (سرمربی تیم ملی اسپانیا)

*بهترین مربی فوتبال زنان: پیا سونداگه (سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال زنان آمریکا)

* جایزه فرانس پوشکاش (زیباترین گل سال): میروسلاو استاک (بازیکن فنرباغچه)

* جایزه بازی جوانمردانه سال 2012: فدراسیون فوتبال ازبکستان

* جایزه بهترین مدیر سال: فرانس بکن باوئر

تیم منتخب سال 2012 فیفا نیز به شرح زیر انتخاب شد:

ایکر کاسیاس (اسپانیا)، دنی آلوز (برزیل)، جرارد پیکه (اسپانیا)، سرخیو راموس (اسپانیا)، مارسلو (برزیل)، ژاوی هرناندز (اسپانیا)، ژابی آلونسو (اسپانیا)، آندرس اینیستا (اسپانیا)، رادامل فالکائو (کلمبیا)، کریستیانو رونالدو (پرتغال)، لیونل مسی (آرژانتین)