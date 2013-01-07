به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سمیعی نژاد گفت: میزان ارزش افزوده حاصل از سرمایه گذاری در معادن 3 تا 5 برابر سرمایه گذاری اولیه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، تصریح کرد: تحقیقات انجام شده نشان می دهد به ازای سرمایه گذاری یک دلاری در بخش معدن 3 تا 5 دلار ارزش افزوده در این حوزه ایجاد می شود.

سمیعی نژاد با بیان ضرورت های توسعه معادن، اظهار داشت: هر نوع توسعه ای برای افزایش ظرفیت تولید در صنایع معدنی نیازمند توجه همزمان به بخش معادن است.

وی در عین حال بزرگ ترین چالش فعلی در بخش معدن و صنایع معدنی را توسعه نامتوازن اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر نیازمند تسریع در اجرای طرح های جدید بخش راهسازی و خطوط ریلی،‌ مواد اولیه و انرژی هستیم تا در آینده با کمبودی در امور زیرساختی مواجه نشویم.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، همچنین به برنامه های توسعه ای در فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: در این گروه قراردادهای توسعه ای به ارزش بیش از 3 هزارمیلیارد تومان به امضاء رسیده است.

به گفته وی،‌ با این قراردادها ظرفیت تولید سالانه فولاد خام در گروه فولاد مبارکه (مبارکه، ‌سبا و هرمزگان) از 7.7میلیون تن فعلی به 11.8میلیون تن ارتقاء خواهد یافت.