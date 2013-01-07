پلیس با بازیهای غیر مجاز در فضای سایبر برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستار خسروی اظهار داشت: بازیهای رایانه ای در اصل برای سرگرمی تولید می شود اما از تاثیر آنها بر شکل گیری شخصیت کودک به هیچ عنوان نباید غافل شد.



وی افزود: استفاده از جاذبه های تصویری و تخلیه سریع هیجانات درونی در دنیای مجازی، این قدرت را به بازی های رایانه ای داده تا به یکی از اصلی ترین عوامل در تربیت کودکان تبدیل شود.



رئیس پلیس فتای استان اصفهان اضافه کرد: این در حالی است که تولید کنندگان این بازی ها بیش از آنکه به فکر سلامت شخصیت مخاطب باشند، به فروش بازی ها فکر می کنند.



وی با بیان اینکه هم اینک 80 درصد بازی های رایانه ای غیر خشن و 20 درصد آنها خشن است، گفت: متاسفانه کودکان و نوجوانان بیشتر از بازیهای رایانه ای با مضامین خشونت آمیز استفاده می کنند که با فرهنگ و ارزش های اصیل ملی و اسلامی ما نیز مغایرت دارد.



خسروی با هشدار به خانواده در خصوص دقت بر روی بازی های رایانه ای فرزندانشان گفت: این بازی ها کودکان را پرخاشگر، ستیزه جو، درونگرا، منزوی و ناتوان در برقراری ارتباط اجتماعی کرده و بسترهای بزه کاری، قانون شکنی و هنجار شکنی را ایجاد می کند.



وی افزود: با صاحبان گیم نت هایی هم که این بازیهای غیر اخلاقی و دور از فرهنگ اسلامی و ایرانی را از اینترنت برای مشتریان دانلود کنند، برخورد خواهد شد.



رئیس پلیس فتای استان اصفهان با بیان اینکه مخالفت با بازیهای رایانه ای روش مناسبی در کاهش آسیب های آن نخواهد بود به خانواده ها توصیه کرد: در خرید بازیها دقت بیشتری کنند و برنامه های فرهنگی، ورزشی ویژه برای فرزندانشان در نظر بگیرند.

دو محموله برنج و پارچه قاچاق در اصفهان کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف دو محموله کالای قاچاق شامل برنج و پارچه به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ حسن یاردوستی افزود: در یک عملیات ماموران، تعداد دو هزار کیسه برنج در حال بارگیری در دو کامیون کشف شد.



وی گفت: در بررسی های اولیه مشخص شد این محموله فاقد هرگونه مدارک مثبته کمرگی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.



فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان افزود: در این رابطه دو نفر راننده کامیونها دستگیر و کالای قاچاق کشف شده به همراه دو خودرو به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان انتقال یافتند.



این مقام انتظامی از توقیف یک محموله پارچه قاچاق و دستگیری دو نفر در این رابطه خبر داد و گفت: ارزش کالاهای کشف شده یک میلیارد ریال تخمین زده می شود.



