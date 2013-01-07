خنثی شدن حمله به یک کلیسا/ درخواست جنبش الکفایه از مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع ،"احمد محمد" سخنگوی رسمی ارتش مصر گفت : نیروهای مسلح مصر تلاش گروههای مسلح را برای انفجار "کلیسای رفح" در شمال شرقی این کشور خنثی کرده اند.

وی افزود: در ساعت یک بامداد امروز(دوشنبه) گشتی های وابسته به ارتش مصر متوجه دو خودرو بدون پلاک درمنطقه الصفا در نزدیکی کلیسای رفح شدند.

سخنگوی ارتش مصر بیان کرد: یکی از این دو خودرو در حالی که افراد نقابدار در آن قرار داشتند، از چنگ نیروهای ارتش گریختند، اما خودرو دیگری مورد بازرسی قرار گرفت که از آن چهار جعبه حاوی ماده تی ان تی و مقادیری سلاح و مهمات به دست آمد.

وی اظهار داشت : نیروهای ارتش مصر برای یافتن خودرو فراری به جستجوی گسترده در منطقه ادامه می دهند.

از سوی دیگر حسام الغریانی رئیس جمعیت موسسان تدوین قانون اساسی مصر گفت : دموکراسی در مصر در جریان است و در آینده شاهد نهضت واقعی خواهیم بود.

وی افزود: هم اکنون مردم صاحب قدرت هستند، احکام قضایی وجود دارد که دولت باید آنها را به نفع مردم اجرا کند.

از سوی دیگر جنبش کفایه مصر با صدور بیانیه ای از مردم مصر خواست که در 25 ژانویه سال 2013 در همه میدانهای شهرهای مختلف مصر تجمع کنند.

در این بیانیه ضمن انتقاد از اخوان المسلمین آمده است : تغییری در مصر به وجود نیامده است و هنوز نظامیان قدرت را در دست دارند.