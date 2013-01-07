سه آیین عزاداری استان یزد در فهرست آثار معنوی کشور ثبت شد

سامان کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح هر یک از این آیین ها اظهار داشت: مراسم علم بندی و علم گردانی روستای طزرجان از روز تاسوعا آغاز می شود و زنان و مردان روستا هر کدام بخشی از علم را می بندند سپس علم گردانان در محله های روستا علم را می گردانند.

وی افزود: گرچه مراسم های آیینی ماه محرم در اکثر شهرها و نقاط ایران با شکوه خاصی برگزار می شود، اما بعضی از فرهنگ های مذهبی خاص یک منطقه است که علم گردانی روستای طزرجان یکی از آنهاست.

کارگر عنوان کرد: در روز تاسوعا در مراسم علم بندان با جمع آوری پارچه های نذری مردم، محله و علم خانه را آذین می بندند و ریش سفیدان با ندای ذکر و صلوات چوب علم ها را یکی یکی سوهان کشیده و برای مراسم مهیا می سازند و با بستن پارچه ها، علم ها به نام مبارزان کربلا به میانه جمع مشتاقان عزیمت داده می شود.

وی گفت: با حرکت دادن علم امام حسین (ع) و ابوالفضل عباس (ع)، همراه با هیئت های عزاداری، مراسم شور حسینی می گیرد و علم داران در حسینیه روستا جمع شده و همراه با مراسم نخل برداری و دسته جات سینه زنی به عزاداری امام مظلوم خود می پردازند.

کارگر عنوان کرد: روستای طزرجان در استان یزد و در شهرستان تفت در جنوب شرقی قله شیرکوه قرار دارد و یکی از مناطق خوش آب و هوای شهرستان تفت است که علاوه بر داشتن آثار باستانی و تاریخی، از جاذبه‌های خاص اکوتوریستی نیز برخوردار است.

وی ادامه داد: مراسم پیشواز محرم در ندوشن نیز از جمله آیین ها و رسومات مذهبی ندوشن از توابع شهرستان صدوق است که هر ساله از اواخر ماه ذی الحجه تا اول ماه محرم با شکوه خاصی در این شهر برگزار می شود که نمایانگر عشق مردم آن دیار نسبت به امام حسین (ع) است.

کارگر عنوان کرد: این مراسم در مجموع به مدت 12 روز از عیدغدیر تا اول ماه محرم الحرام انجام می شود و شامل عشور بچه ها، پرسه جوانان (علی اکبر)، غره محرم و بنه کلک است.

معاون میراث فرهنگی یزد افزود: مراسم "عشور بچه ها" از بعدازظهر عید غدیر با مرکزیت 11 مسجد محله توسط کودکان با خواندن اشعاری آغاز می شود و نذورات مردم توسط این بچه ها جمع آوری می شود و پایان ماه ذی الحجه همین مراسم تحت عنوان "پرسه زنی" توسط جوانان برگزار می شود.

وی ادامه داد: غروب روز قبل از محرم نیز مداحان و تعزیه خوانان حسینیه سفلی بر فراز برجی که در کنار حسینیه قرار دارد با خواندن اشعاری معروف به " غره محرم " با مطلع الصلاه ای عالم موسم ناله و شور و شین است/ غره ماه محرم، کوس شاهی به نام حسین است " به عزاداری می پردازند.

آیین اماری ابرکوه

گارگر در بیان این آیین عاشورایی تصریح کرد: علاوه بر اینکه مراسم های خاص محرم از دوران صفویه تاکنون رنگ و بوی مذهبی خود را حفظ کرده، عشق و ارادت جوانان به سالار شهیدان و بازدید گردشگران تمامی نقاط کشور برای مراسم های آیینی ندوشن شکوه خاصی به برگزاری آن داده است.

وی همچنین آیین محرم ابرکوه را نیز شامل مراسم های مختلف از تعزیه گردانی تا جوش زنی، خواند و افزود: این مراسم نیز در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسید.