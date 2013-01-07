تسهیلات ویژه شهرکهای صنعتی مازندران به سرمایه گذاران ایثارگر

به گزارش خبرنگار مهر، علی عمرانی راد بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر مازندران افزود: انقلاب اسلامی یادآور دستاوردهای امت بزرگ اسـلام و مردم مقاوم ایران بوده که با حضور و ایستادگی خود در مقابل زیاده خواهی های شرق و غرب، این انقلاب را به پیروزی برسانند.

وی افزود: تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران ایثارگر در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران اعطا می شود.

عمرانی راد بیان داشت: شرکت شهرکهای صنعتی یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی بوده و به جهت اینکه فعالیت شهرکهای صنعتی از سال 64 آغاز شده، مازندران علیرغم دو دهه عقب ماندگی از مقوله صنعت هم اکنون دارای 38 شهرک و ناحیه صنعتی با وسعت هزار و 896 هکتار است.

قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی درخصوص واگذاری زمین، تسهیـلاتی با حداقل پنج تا 10درصـد تخفیف و افزایش اقسـاط کلی، شـرایط متفاوت تری را برای حضور ایثارگران سرمایه گذار در صنعت، فراهم کرده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران گفت: دستگاههای عضو کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر برنامه های ویژه به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دست اقدام دارند.

عباس علی رضایی اظهار داشت: انجام برنامه ریزی مناسب جهت حضور مشارکت ایثارگران، اجرای برنامه های ویژه، تجلیل و تکریم از خانواده شهدا و ایثارگران، تبیین نقش ایثارگران در استحکام انقلاب اسلامی ، فراهم سازی زمینه نقش آفرینی مطلوب ایثارگران را از وظایف و ماموریت کمیته ایثارگران دهه فجر استان دانست.

وی بیان داشت: برنامه های ویژه دهه مبارک فجر با هدف تمرکز زدایی و آماده نمودن افکار عمومی در حفظ و سیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی از جمله وظایف دستگاهها و عوامل اجرایی در سطح استان و شهرستانها است.