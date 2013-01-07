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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

عمرانی راد خبر داد:

تسهیلات ویژه شهرکهای صنعتی مازندران به سرمایه گذاران ایثارگر

تسهیلات ویژه شهرکهای صنعتی مازندران به سرمایه گذاران ایثارگر

ساری - خبرگزاری مهر: قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: این شرکت به سرمایه گذاران ایثارگر استان تسهیلات ویژه اعطا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عمرانی راد بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر مازندران افزود: انقلاب اسلامی یادآور دستاوردهای امت بزرگ اسـلام و مردم مقاوم ایران بوده که با حضور و ایستادگی خود در مقابل زیاده خواهی های شرق و غرب، این انقلاب را به پیروزی برسانند.

وی افزود: تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران ایثارگر در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران اعطا می شود.

عمرانی راد بیان داشت: شرکت شهرکهای صنعتی یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی بوده و به جهت اینکه فعالیت شهرکهای صنعتی از سال 64 آغاز شده، مازندران علیرغم دو دهه عقب ماندگی از مقوله صنعت هم اکنون دارای 38 شهرک و ناحیه صنعتی با وسعت هزار و 896 هکتار است.

قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی درخصوص واگذاری زمین، تسهیـلاتی با حداقل پنج تا 10درصـد تخفیف و افزایش اقسـاط کلی، شـرایط متفاوت تری را برای حضور ایثارگران سرمایه گذار در صنعت، فراهم کرده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران گفت: دستگاههای عضو کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر برنامه های ویژه به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دست اقدام دارند.

عباس علی رضایی اظهار داشت: انجام برنامه ریزی مناسب جهت حضور مشارکت ایثارگران، اجرای برنامه های ویژه، تجلیل و تکریم از خانواده شهدا و ایثارگران، تبیین نقش ایثارگران در استحکام انقلاب اسلامی ، فراهم سازی زمینه نقش آفرینی مطلوب ایثارگران را از وظایف و ماموریت کمیته ایثارگران دهه فجر استان دانست.

وی بیان داشت: برنامه های ویژه دهه مبارک فجر با هدف تمرکز زدایی و آماده نمودن افکار عمومی در حفظ و سیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی از جمله وظایف دستگاهها و عوامل اجرایی در سطح استان و شهرستانها است.

کد مطلب 1785860

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