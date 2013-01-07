جلسه هم اندیشی مسئولان هیئت بیلیارد و بولینگ فارس برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر،در ابتدای این جلسه حاضرین به مشکلات و ارائه راهکارهای لازم برای بهبود هرچه بیشتر وضعیت بیلیارد فارس از جمله بهبود وضعیت باشگاهها ، استفاده از آموزش مربیان خارجی، آموزش داوری و مربیگری و هماهنگی لازم جهت برگزاری مسابقات اشاره کردند.

در ادامه رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد فارس ضمن تقدیر و تشکر از افتخارآفرینی مهدی راسخی و معین خدری در مسابقات توربزرگ کشور گفت: موفقیت اخیر بیلیاردبازان استان بیش از اینکه ما را از بابت نتیجه خوشحال کند از این بابت خوشحال کرد که دو بازیکن احیا شده توانستند عناوین قهرمانی و نائب قهرمانی را کسب کنند.

سید کمال پاک فطرت اضافه کرد: راسخی و خدری چند صباحی بدلیل کم توجهی و بی مهری ورزش بیلیارد را کنار گذاشته بودند و کمتر به سراغ این ورزش می آمدند اما با صحبتهای صورت گرفته و جلب اعتماد آنها بار دیگر شاهد بازگشت موفقیت آمیز آنان به عرصه بیلیارد استان و کشور هستیم که این مهم باعث می شود تا رقابتی تنگاتنگ در بیلیارد فارس ایجاد شود.

وی با ابراز خرسندی از برگزاری نشت هم اندیشی هیئت بیلیارد فارس بیان کرد: برگزاری این قبیل جلسات کمک موثری به رشد و پیشرفت بیلیارد استان خواهد کرد و بدون شک همفکری و هم اندیشی در صورتی که توام با پیگیری و عمل باشد باعث موفقیت چشمگیری خواهد بود.

رئیس هیئت بیلیارد و بولینگ فارس ادامه داد: فارس دارای توان اجرایی بالایی است و کسانی که اکنون در خدمت بیلیارد استان انجام وظیفه می کنند با تمام وجود در راه اعتلای این رشته و رساندن ورزشکاران لایق آن تلاش خواهند کرد.

پاک فطرت سپس از بالا بودن سطح بیلیارد فارس یاد کرد و ابراز داشت: بیلیارد فارس هم اکنون در نقطه عطف بیلیارد کشور قرار دارد که کسب این مهم به همت بازیکنان پرتلاش و زحمت کش و در عین حال کم توقع بیلیارد استان حاصل شده است.

وی افزود: بازیکنان فار برای کسب موفقیت بیشتر در رشته بیلیارد نیاز به آموزشی فراتر از این مرز و بوم دارند تا مربیان زبده و صاحب سبک و کلاس آنان را آموزش دهنداما متاسفانه به دلیل تامین اعتبار مالی این موضوع امکان پذیر نیست.

رئیس هیئت بیلیارد و بولینگ استان فارس عنوان کرد: بدون شک اگر نگاه ما کسب عنوان در مسابقات داخلی باشد بیش از این پیشرفتی نخواهد بود و از این بابت باید افق نگاهمان به کسب عناوین بالای جهانی باشد.

پاک فطرت در ادامه تاکید کرد: موفقیتی که ماندانا فرهادی برای بیلیارد ایران به ارمغان آورد بسیار چشمگیر بود و باعث شد تا بیلیارد بانوان ایران برای اولین بار در دنیا مطرح شود بر همین اساس با داشتن مربیان مجرب جهانی می توانیم چندین پدیده امثال فرهادی را به بیلیارد کشور ارائه دهیم و البته این موضوع در مورد آقایان هم صادق است.

وی در این جلسه با یادآوری برنامه ریزی در هئیت بیلیارد و بولینگ استان فارس یاد آور شد: :به طور حتم توان بیلیارد فارس با بضاعت موجود همخوانی ندارد و لازمه رفع این کمبود بهره گیری مطلوب از توان باشگاهها است.

رئیس هیئت بیلیارد و بولینگ استان فارس ابراز داشت: در حال حاضر باشگاههای بیلیارد بدلیل اقتصادی بیشتر به سمت درآمدزائی سوق داده شده اند که این موضوع باعث شده تا از فعالیت ورزشی آنان کاسته شود و این نکته تاثیر مهمی در عدم جذب استعدادهای ناب بیلیارد می شود .

پاک فطرت تاکید کرد: برای رفع این معظل باید هیئت شیراز به عنوان هیات مرکز استان با نظارت بیشتر و بازرسی به موقع عامل بازگشت رویکرد ورزشی باشگاهها شود و چنانچه به هر دلیل باشگاهی توان ادامه همکاری نداشته و نمی تواند بازوی بیلیارد استان باشد ممنوع الفعالیت گردد.

وی همچنین به برگزاری مسابقات باشگاهی در سطح استان فارس اشاره کرد وگفت: ابتدا باید هیئت را درسطح شهرستان ها فعال کنیم تا در ادامه از شهر شیراز استارت مسابقات باشگاهی زده شود.

رئیس هیئت بیلیارد و بولینگ استان فارس اظهار داشت: هر باشگاهی که خواهان ادامه فعالیت در رشته بیلیارد است باید یک تیم ورزشی داشته باشد و این کمترین انتظار از یک باشگاه ورزشی است.

پاک فطرت تصریح کرد: از این پس یکی از شرط های معرفی داوران به مسابقات یا کلاسهای ارتقاء حضور مستمر در کلیه مسابقات استانی و باشگاهی است و هر داوری که از حضور در مسابقات استانی طفره رود به سایر برنامه های فدراسیون هم معرفی نخواهد شد.

وی همچنین بیان کرد: علاوه بر بحث قهرمان پروری باید به آموزش داوری و مربیگری پرداخت از اینرو هیئت شیراز باید در اسرع وقت با هماهنگی فدراسیون کلاسهای مربوطه را برگزار نماید تا بیلیارد فارس از این لحاظ با مشکل مواجه نشود.