20 هزار تن گوشت مرغ ایران صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله حسن زاده بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی سه روزه مدیران صنعت طیور کشور در سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: با توجه به ذخیره سازی مطمئن گوشت مرغ تا پایان سالجاری حدود 20 هزار تن مجوز صادرات این محصول از طریق اتحادیه مرغداران گوشتی کشور اخذ شد.



وی بیان داشت: ذخیره سازی تولید گوشت مرغ با همکاری تشکلهای تخصصی برای ایجاد بازار مطمئن و صدور مرغ مازاد با حمایت های مسئولان صنعت طیور کشور صورت گیرد.



رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران کشور با اشاره به تولید سالانه دو هزار تن محصول گوشت مرغ در کشور افزود: با توجه به حجم بالای تولید و توانمدی صنعت طیور می توان این محصول را صادر کرد.



حسن زاده افزود: دو هزار و 656 واحد مرغداری گوشتی با اعتبار حدود 250 میلیارد تومان طرح اصلاح ساختار و بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری کشور انجام پذیرفته است.



وی از اصلاح ساختار و بهینه سازی مصرف سوخت در 600 واحد مرغداری کشور بصورت خود اجرایی خبر داد.



حسن زاده با بیان اینکه اصلاح ساختار در صنعت مرغداری و صنایع تبدیلی در کشور بهبود پیدا کرده، گفت: هنوز بحث رآموزش و تحقیقات در صنعت گوشت مرغ مغفول مانده است.