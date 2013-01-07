اختصاص اعتبار سه هزار میلیاردی برای توسعه کرم ابریشم در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ترکاشوند بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی سه روزه مدیران امور طیور کشور در سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: برای تجهیز و نوسازی و اصلاح ساختارامسال حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی کشور اختصاص داده شده است.



وی افزود: 250 میلیارد تومان تسهیلات از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، برای اصلاح ساختار و تجهیز و نوسازی واحدهای مرغ گوشتی مازندران پرداخت شده است.



مدیرکل امور طیور وزارت جهادکشاورزی کشور یاداورشد با بیان اینکه تعداد کلنی زنبور عسل کشور دو میلیون 500 هزار فقره بوده است، افزود: درحال حاضر این تعداد به بیش از پنج میلیون 500 هزار کلنی در سطح کشور افزایش یافت.

وی به ساماندهی بحث کلنی های زنبور عسل در کشور اشاره کرد و گفت: انجمن های زنبور عسل در سراسر کشور تشکیل شده است.



این مسئول با بیان اینکه تمام زنبورداران کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، افزود: 85 درصد از سهم بیمه زنبور داران را دولت پرداخت می کند.



ترکاشوند از تشکیل صندوق توسعه حمایت از زنبورداری در کشور خبر داد و گفت: یکی از فعالیتهایی که نظام و مسئولان به آن توجه ویژه ای داشته مقوله پرورش نوغانداری است.