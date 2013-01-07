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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

قشم برای دومین بار لرزید

قشم برای دومین بار لرزید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: زمین لرزه دیگری برای دومین بار طی روز دوشنبه جزیره قشم را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر ساعت 16:11 امروز منطقه درگهان در جزیره قشم را لرزاند. این زلزله در عمق هشت کیلومتری زمین واقع شد.

این دومین زلزله ای است که امروز در جزیره قشم به وقوع پیوسته و لرزش آن در بندرعباس احساس شد.

نخستین زمین لرزه به بزرگی 4.2 ریشتر ساعت 4:11 بامداد دوشنبه در هشت کیلومتری قشم واقع شد و شدت آن به حدی بود که در بندرعباس نیز احساس شد.

حسین رنجبر مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان که در گفتگو با خبرنگار مهر از عدم در پی داشتن خسارت مالی و جانی در خصوص نخستین زلزله قشم خبر داده بود، در مورد زلزله دوم به خبرنگار مهر گفت: این زمین لرزه نیز در جزیره قشم مشکلی ایجاد نکرده است.

وی تصریح کرد: با این وجود ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان همچنان فعال است و آمادگی لازم در این خصوص در جزیره قشم نیز وجود دارد.

کد مطلب 1785893

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