صنایع پتروشیمی بحران اشتغال فارس را برطرف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالانوار بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت پتروشیمی های مصوب در فارس افزود: تعداد قابل توجهی پتروشیمی مصوب در فارس وجود دارد که نمایندگان خواستار تسریع در امور این پتروشیمیها هستند.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی، نامهای به وزیر نفت نوشتم که نمایندگان این استان نیز با امضای این نامه خواستار تسریع در امور پتروشیمیهای فارس شدند.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزیر نفت دستورات لازم را در جهت تسریع در عملیاتی شدن و رفع مشکلات این مصوبات داده یادآور شد: وزیر نفت در نامهای از مدیرعامل شرکت پتروشیمیها خواستار تسریع در امور پتروشیمیهای فارس شده که امیدواریم این دستورات هر چه سریعتر عملیاتی شود.
ذوالانوار با بیان اینکه صنعت پتروشیمی به طور مستقیم بر اقتصاد استان تاثیر گذار است، گفت: با توجه به ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی فارس میتوانیم در این صنعت جایگاه بالایی را در کشور داشته باشیم.
وی تاکید کرد: از جمله اولویت هایی که باعث شده صنایع پتروشیمی دارای جایگاه بالایی در میان صنایع مختلف شود بحث اشتغالزایی است.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تحقق مصوبات مربوط به پتروشیمی ها باعث رونق بخشی و توسعه استان می شود.
نظر شما