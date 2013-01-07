50 وقف جدید امسال در همدان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صالحی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: ارزش این تعداد وقف سه میلیارد تومان بوده که شامل خانه عالم، وقف منفعتی است.

وی از شرکت 35 هزار نفر از ابتدای سال تاکنون در مسابقات قرآنی اداره اوقاف خبر داد و گفت: این تعداد نسبت به پارسال دو برابر شده است.

وی اظهار داشت: 36 بقعه متبرکه در استان همدان در دست تعمیر و مرمت است که 25 بقعه به طور کامل تخریب و از نو ساخته می شود.

مبلغ 15 میلیارد ریال برای عملیات عمرانی امامزاده عبدالله (ع) همدان هزینه شده است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان به اتمام فاز نخست عملیات عمرانی امامزاده عبدالله (ع) همدان نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون مبلغ 15 میلیارد ریال از کمک های مردمی در این مکان مقدس هزینه شده است.

حجت الاسلام محمد صالحی از امامزادگان به عنوان نمایندگان اهل بیت (ع)یاد کرد و گفت: متاسفانه امامزادگان به عنوان موقوفات معنوی مورد غفلت واقع شدند و وظیفه رسانه ها شناساندن بیشتر امامزادگان به مردم است.

وی با بیان اهمیت وقف و تلاش برای ترویج فرهنگ وقف از سوی رسانه و مسئولین گفت: در همه ادیان عمل وقف بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه وقف موضوعی است که با برگزاری نشست های چهره به چهره با واقفین و خیرین و افراد فعال در این حوزه می تواند منسجم تر انجام شود، گفت: واقفین کارشناسانه مشکلات و ضعف های جامعه را شناسایی می کنند و نیت وقف خود را بر آن اساس قرار می دهند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان در ادامه به برنامه های مختلف در هفته وقف اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه های این هفته راه اندازی ایستگاه های "همه واقف باشیم"، است.

وی در این مورد گفت: همه افراد از هر قشری و با هر توان مالی می توانند هر جند اندک مشکلی را از دوش جامعه و مردم بردارند.

در هفته وقف امسال طرح مودت در امامزادگان استان همدان برگزار می شود

وی به دیگر برنامه های این هفته از جمله برگزاری همایش یاوران وقف اشاره کرد و گفت: در هفته وقف امسال طرح مودت در امامزادگان استان همدان برگزار می شود.

رئیس اداره اوقاف شهرستان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه امسال 17 مورد وقف جدید در همدان انجام شده است، گفت: در شهرستان همدان 148موقوفه درامد زا با هفت هزار و 750رقبه وجود دارد.

حجت الاسلام سید حسن رضوی افزود: این رقبات شامل املاک مسکونی، تجاری و یا زراعی می شود و این تعداد موقوفه دارای هفت هزار و 750 مستاجر بوده که موظفند ماهانه مال الاجاره موقوفات را بپردازند.

وی اظهار داشت: مهمترین و وسیع ترین موقوفه شهرستان همدان، موقوفه علیرضا قره گزلو معروف به بهاءالملک است.

حجت الاسلام رضوی با بیان اینکه این موقوفه یکی از درآمد زاترین موقوفات شهرستان همدان است، افزود: این موقوفه شامل 12 روستا در همدان، فامنین و56 مغازه تجاری در تهران است.

وی عنوان کرد: قدیمیترین موقوفه شهرستان همدان نیز موقوفه میرمنتها رضوی روستای حیدره بوده که به 483 سال قبل باز می گردد.

حجت الاسلام رضوی ادامه داد: یکی از نیات واقف این موقوفه، وقف یک دانگ از روستا برای روشنایی امامزاده اسماعیل (ع) همدان بوده است.

شهرستان همدان دارای 300مسجد موقوفه است

وی گفت: شهرستان همدان دارای 300مسجد موقوفه است که از ابتدای امسال نیز پنج مسجد در حال ساخت است.

رئیس اداره اوقاف شهرستان همدان اظهار داشت: از 300 مسجد،173 مسجد در شهر همدان بوده که 48 مسجد داری موقوفات گسترده ای از قبیل مغازه و ملک تجاری هستند که ماهانه مبلغ دو میلیون ریال تا 200میلیون ریال اجاره بهای این موقوفات است.

وی با بیان اینکه برخی از مساجد در هزینه دچار مشکل هستند، افزود: مردم را باید به سمت وقف هایی ترغیب کنبم که در آمد آن صرف مساجد شود.

وی با تاکید بر اینکه مسائل حقوقی موقوفات از سوی اداره اوقاف به طور جدی پیگیری می شود، افزود: پارسال و امسال 50سند مالکیت برای موقوفات همدان اخذ شده و در 9 ماه امسال 22مورد دادخواست تنظیم و به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی در ادامه به موقوفه باغ بهشت همدان اشاره کرد و گفت: این آرامستان موقوفه محسن قراگزلو بوده که 107 هکتار است.

40 هکتار از وسعت باغ بهشت همدان بهره برداری شده است

وی افزود: تاکنون 40هکتار آن به بهره برداری رسیده و 67 هکتار باقیمانده با آخرین طرح تفضیلی شهر همدان به بهره برداری خواهد رسید.

وی به معدن باغ بهشت همدان که موقوفه باغ بهشت است اشاره کرد و گفت: پارسال درآمد این معدن 170میلیون تومان بوده که صرف هزینه آب، برق وتوسعه باغ بهشت شده است.

وی اضافه کرد: در دفن افراد در باغ بهشت هیچ گونه تبعیض طبقاتی انجام نمی شود و هزینه قبرها فقطبرای خانواده شهدا و یا افراد بی وارث تخفیف دارد.

وی اضافه کرد: از سال 1344 که اولین فرد در این آرامستان دفن شده تاکنون 92 هزار و 500نفر در باغ بهشت همدان دفن شده اند.