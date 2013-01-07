حمایت از مشاغل خانگی یکی از اهداف مهم کاربردی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر ، یونس فاتح بعد از ظهر دوشنبه با حضور در شهرستان مرند با بیان این مطلب اظهار داشت: شناسایی و توسعه ظرفیت های کسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصت های شغلی ، ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه های بالادستی و تشکل های خوشه ای ، افزایش بهره وری سرمایه و صرفه جویی در هزینه های جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده و نیز ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضاء خانوار مورد نظر است.

وی با تأکید بر ضرورت به فعل رساندن ظرفیت های اشتغالزایی بالقوه این شهرستان، اظهار داشت: مرند به لحاظ جمعیت پرتراکم و موقعیت ممتاز جغرافیایی مستعد توسعه همه جانبه بر اساس شاخصه های ملی کشور است و در این رابطه انجام سرمایه گذاری های ملی ضروری به نظر می آید.

وی گفت: تحقق مطلوب سهم اشتغالزایی سالجاری شهرستان مرند در جایگاه حقیقی خود نشانگر برنامه ریزی و تلاش هدفمند مسئولان حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است.

فاتح یادآور شد که تعریف و توسعه رشته ای شغلی مورد نیاز فضای کسب و کار جامعه و هویت دهی به مبانی شغلی با حفظ شاخصه های تعاونی بنیان و رفاه اجتماعی محور باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این مطلب که عنصر اصلی توسعه پایدار ، نیروی کار و منابع انسانی است، افزود: صیانت از حریم حقیقی و حقوقی منابع انسانی با تدبیر و علم باید همراه باشد.

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت احیای و کارآمدسازی نظام استاد شاگردی در مناطق مختلف این استان تأکید کرد و افزود: هدف از اجرای این نظام فراهم کردن بستری مناسب برای احیای مشاغل سنتی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار می باشد که در این رابطه استفاده از توان بخش خصوصی برای ایجاد بهره وری حداکثری نیز مورد نظر است.

وی همچنین کسب تجربه و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی را از اهداف دیگر این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: آماده‌سازی شاگرد برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای معطوف به نیازهای بازار کار، ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری شاگرد با مشاهده محیط کار واقعی، هماهنگ کردن آموزش‌های مهارتی، به روز کردن استانداردهای آموزشی با تحولات فنی بازار کار و حفظ و تقویت مشاغل سنتی و صنایع دستی از دیگر اهداف این طرح است.